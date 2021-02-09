釋善意促「趙習會」？趙少康：要看談什麼才重要

中國國家主席習近平（左）與中廣董事長趙少康。圖／新華社、報系資料照

中廣董事長趙少康欲爭取黨主席及2024國民黨總統初選，並提出兩岸政策，他昨天也特別向中國 國家主席習近平拜年，並用十個字說明即將提出的兩岸主張：「喊一聲兄弟、保百歲平安」。趙說，年後會他就會公布兩岸主張，希望能獲得大家支持，也許不是最滿意的，但相信可以接受。

對於「主動」向習近平釋出善意，又要推出兩岸主張，是否希望未來可以促成「趙習會」？趙少康說，基本上現在沒有和習主席見面的打算，其實見不見面不是最重要的，要看談什麼才重要，要對台灣 好、對兩岸好才重要，否則見面幹嘛？

針對蔡英文昨說疫情過後兩岸能恢復對話，趙少康認為，這是「口惠而實不至」，蔡空話、大話喊得很多，但前一陣子中方表示，若台灣有需要可提供疫苗 ，民進黨就說是陰謀、故意毒害台灣人，這是善意嗎？再怎麼樣人家不是惡意，而是釋出一個善意，「但你處處捅人家是善意嗎？」

趙少康說，當然兩方都要釋出善意，中方也要釋出善意，否則軍機一直繞，人民也會覺得很煩，但那是他的事情，台灣可以先做到自己能做的，包括對小明、台胞，以及中國疫苗的態度等。趙奉勸蔡政府，「不能處處顯示敵意，然後再說兩岸來對話」，不然講半天都是空的，最後只是變成吵架。