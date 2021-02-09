台灣桃醫群聚再增1人 護理師1家7口確診

圖為台灣衛福部桃園醫院。記者張裕珍／攝影

台灣 衛福部桃園醫院內群聚原以為在中央流行疫情指揮中心宣布部桃專案、清零計畫結案後，可畫下句點，但9日新增1例部桃群聚的確診案例，為部桃護理師的大姑（案934），一家7口全確診。案934為外出奔喪，自費採檢確診，專家認為該案為照顧確診者染疫，未來類似個案應移至專責機構，以免憾事再次發生。

大姑5採陰 自費採檢確診

案934是部桃護理人員案863的大姑，為了奔喪申請至醫院採檢，9日確診。案934照顧年事已高的父母（案907、910），於1月19日起居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢皆為陰性，2月7日出現發燒、鼻涕倒流情形，8日自覺已無症狀，最後因自費採檢確診。

指揮中心截至9日匡列4346人，築下最高防火牆，但結案後卻仍出現本土。台大兒童醫院院長黃立民表示，案934為了照顧而染疫，指揮中心未來應把類似個案移至專業機構，由適當防護人員照顧，才能讓防火牆更具效果。

疫苗 分3階段、9族群開打

指揮中心9日公布台灣疫苗採購策略，目前國際疫苗至少可採購到2千萬劑，國產疫苗將預採購1千萬劑，指揮官陳時中表示，疫苗一直是以3千萬劑為目標。發言人莊人祥表示，優先接種族群有9大族群，接種涵蓋率為總人口的6成5。

莊人祥表示，接種順序及人數指揮中心預先規畫分3階段，皆依疫苗到貨的數量來調整或擴充施打對象，第一階段預計為3月，當疫苗到貨數量不超過200萬劑時，施打對象維持在5大類，包含醫事人員、防疫人員、警察 、長照機構照顧者、軍人等，約有99.3萬人接種。

第二階段預估為6月，將納入第6類民眾為65歲以上長者，該類對象約有372.2萬人，第3階段預估為9月，疫苗到貨量達1千萬劑，將滿足9大類族群接種。不過，該接種時程及數量，是採滾動式調整；而接種完1個品牌兩劑疫苗，即被認定為完成接種。