日經刊登投書 大讚台灣社會團結有效抗疫

參加新北聖誕城活動的人們大多戴口罩。歐新社

日經亞洲評論網站8日刊登菲律賓德拉薩大學政治系助理教授海理查（Richard Javad Heydarian）的投書，海理查盛讚台灣 與越南 社會團結，加上政府領導有方，所以不僅新冠肺炎疫情 相對輕微，而且去年經濟成長超過2%。

海理查說，他近年來在越南和台灣都待過很長時間，不僅與政府高層會晤，也觀察人民的日常生活。他認為，三個互相關聯的因素最能解釋台灣與越南的成功，第一是社會團結，也就是人民相當信任彼此和政治領袖，所以都勤於遵守防疫建議，戴口罩、保持衛生並維持社交距離。

海理查指出，人民遵守社交距離規範，反映出第二個因素，就是政府領導有方。雖然越南專制，台灣民主，但兩個政府都由菁英領導，兩國領袖都藉由強調「科學與公眾教育」和「政府與公民社會持續合作」，度過疫情危機。此外，兩國都在疫情爆發初期不畏中共壓力，迅速關閉與中國大陸的邊界。

第三個因素是國家機構素質高且有力。許多西方國家經過幾十年來的新自由主義改革後，國家機構被削弱，所以英國和美國應對疫情不力並不足為奇，反觀台灣與越南是穩健的發展型國家，政府能協調各界應對疫情，提供適當協助，激發人民配合政府，並在全球經濟衰退之際維持相對高的工業生產力。國家支持導致外銷暢旺和經濟振興方案強而有力，使台灣和越南去年經濟成長都超過2%。