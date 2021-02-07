趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

中廣董事長趙少康重返國民黨之後，接受聯合報專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。（記者鄭超文／攝影）

中廣董事長趙少康重返國民黨 之後，今天接受本報系聯合報專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，希望促成台灣與大陸兩岸和平，國內兩大黨和解。

趙少康說，他從事媒體工作，擔任評論者，這麼久了，為何現在跳出來，他不是為了國民黨一黨一己之私，是為了台灣，是為了中華民國，為了子孫，看到現在這個情勢，很令人擔憂，所以才覺得要在這個時候重返政治舞台。

趙少康表示，現在民進黨 一黨獨大，越來越囂張，越來越獨大，越來越無法無天，請問這樣子要繼續下去嗎？他問自己很多次了，就在這時候，覺得可以回國民黨。當不當主席，並不重要，回國民黨就有重大意義，現在很多失聯黨員都回去了，更希望年輕新血能注入國民黨。

他指出，整合在野，在野黨不要各推總統候選人，這個很重要，否則各吹各的調，票就分散。這並不是親民黨、新黨，或其他政黨合併入國民黨。現在需要力量集中，意志集中，一起改變一黨獨大，其他力量還是可以分進合擊，但目前還沒有先與在野力量討論，本來是想等到成熟後，再與其他政黨朋友討論，但是都沒講，消息就提前曝光了。

趙少康說，現在一黨獨大，民進黨完全執政後，有哪一個法案與人事，或者政策，不是全面輾壓，有聽過國民黨意見嗎？國民黨四十多席，不是個小黨，有聽過在野黨意見嗎？民進黨全部自己獨斷獨行，有人形容這是幫派式分贓，民進黨派系搶奪資源與人事等等，可以這樣嗎？執政可以幫派式掠奪嗎？過去國民黨一黨獨大，還不敢囂張到這種地步，國民黨很尊重民進黨，民進黨一反對，國民黨就停下來，馬英九 總統過去提名監委，民進黨反對，馬英九就不提了，多麼尊重民進黨，民進黨有尊重國國民黨嗎？