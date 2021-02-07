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疫情肆虐宅經濟崛起 5商品詢問度最高

中央社／台北7日電
無法出門導致休閒時間多進行居家運動，運動墊與瑜珈墊成為熱門商品。圖／盈望實業提供
無法出門導致休閒時間多進行居家運動，運動墊與瑜珈墊成為熱門商品。圖／盈望實業提供

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）去年初爆發，讓宅經濟趁勢崛起，台灣經貿網也立即建置「宅經濟專區」，而平板電腦、固態硬碟、運動墊與瑜珈墊、空氣清淨機及健康補給品等5項商品，在去年最受歡迎。

疫情衝擊產業，貿易遇到艱困挑戰，各項指標性展覽多半取消、延期，或改為線上線下虛實整合。外貿協會表示，去年初疫情爆發後，3月立刻在台灣經貿網架設宅經濟及線上防疫專區，精選15大產業、2萬項產品，來為台廠爭取商機。

一年過去，疫情仍在全球肆虐，而貿協統計顯示，去年的宅經濟受到各大買主青睞，較上一年成長28%，目前仍持續成長中。

進一步觀察發現，詢問度最高的商品分別是平板電腦、固態硬碟、運動墊與瑜伽墊、空氣清淨機及健康補給品等5項商品；貿協分析，疫情緣故讓許多民眾足不出戶，同時更重視居家清潔及個人免疫力，帶動空氣清淨機、健康補給品需求。

此外，無法出門導致休閒時間多進行居家運動，運動墊與瑜珈墊成為熱門商品，不僅如此，在家享受影音娛樂時間變長，加上居家辦公成為新常態，民眾紛紛升級電腦周邊設備。

至於主要買主，則以印度、美國、菲律賓、新加坡、英國為主。

疫情 台灣 新加坡

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