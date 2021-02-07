百老匯演員楊呈偉夫妻檔 共同詮釋冰雪奇緣

迪士尼「冰雪奇緣」電影交響音樂會3月在台灣推出，擔任男女主角的楊呈偉（右）與森下迪娜（左）當年是百老匯舞台上認識的戀人，現在已成生活伴侶，他們的2個孩子也非常喜歡表演。圖／楊呈偉提供

迪士尼「冰雪奇緣」電影交響音樂會3月在台灣 推出，擔任男女主角的楊呈偉與森下迪娜當年是百老匯舞台上認識的戀人，現在已成生活伴侶，共同詮釋「冰雪奇緣」接受挑戰的勇氣。

台裔美籍的楊呈偉（Welly Yang）接受中央社記者專訪時表示，他看過「冰雪奇緣」電影，也知道主題曲Let it go動人好聽，「直到迪娜（Dina Morishita）演唱後我才知道，原來歌詞是這樣感動人，鼓勵女生要勇敢做自己，不必等待王子出現，這真的很鼓舞人」。

母親是前無任所大使楊黃美幸，楊呈偉出身政治世家，是個道地在紐約出生、長大與發展的美國 人。他念的是哥倫比亞大學國際政治關係，但20歲就登上百老匯舞台，演出「西貢小姐」裡的反派，「阿拉丁」的男主角，表演事業一路開展，後來創立「第二代劇團」，致力推動亞裔表演者的發展。

去年受到疫情 影響，小朋友無法上學，日常生活也相當緊繃，楊呈偉決定舉家回台定居一年，也陪陪父母，「我們出乎意料的習慣台灣，台灣疫情控制得很好，我的小朋友可以自己到樓下便利商店買東西，台灣真的很棒」。

楊呈偉說，之前接受美國CBS採訪，講的就是台灣對疫情控制的表現，「希望讓更多人知道台灣的努力，我的朋友們看到報導，都很羨慕我在台灣」。

除了楊呈偉外，迪娜曾演過「西貢小姐」，也是音樂劇「喜宴」女主角，去年檢查罹患癌症，但仍堅定戰勝病魔，現在回台灣積極治療，醫生希望迪娜「要過得像之前沒有生病一樣」，就接到「冰雪奇緣」的演唱邀約，這也讓迪娜非常開心，讓自己持續在舞台上發光。

聲音依舊嘹亮，也多了自信與歷練，楊呈偉不諱言，人生的篇章總是會翻頁，有家庭跟孩子後，人生也有不同思考，「從事這一行的總是在巡演，朋友們戲稱自己是在飯店養小孩，我們也考量了我們的人生順位」。

除了受邀演出之外，楊呈偉與迪娜在美國分別都有自己的事業。現在2個孩子也非常喜歡表演，未來不排斥他們朝向自己的興趣發展。楊呈偉也希望透過自己在美國百老匯的發展經驗分享給台灣音樂劇劇組，未來也不排斥一起演出，協助台灣的音樂劇產業發展。