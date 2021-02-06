「刪Q」啟動！罷免陳柏惟第1階段名冊 8日提交

罷免陳柏惟「刪Q總部」由提議領銜人楊文元8日將向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊。（記者游振昇／資料照片）

主張罷免台中市立委陳柏惟的「刪Q總部」今天說明，明天（8日）下午將由提議領銜人楊文元正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊。

刪Q總部今天上午說，明天下午2點，將到中央選舉委員會，罷免陳柏惟「刪Q總部」由提議領銜人楊文元正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊。

罷免陳柏惟總部昨天也說，針對罷免高雄市議員黃捷一案，刪Q總部全體同仁皆對於罷免黃捷團隊感到敬佩，罷免的過程很漫長，需要有許多的勇氣和強大的意志力。

總部說，許多人因為罷免黃捷未順利通過門檻，而不看好陳柏惟的罷免案，但黃捷當選議員的票數為1萬8420票，卻有超過5.5萬張同意罷免票入匭，因此不能稱黃捷罷免案失敗，更不是黃捷或是民進黨 的勝利，而是讓全台的公職人員要更加戰戰兢兢。

刪Q總部說，陳柏惟與黃捷兩個人是完全不同的，陳柏惟的狀況比較像是王浩宇，一個被譏是全國不分區議員、一個等同全國不分區立委，像陳柏惟在全台灣 廣設服務處，還有立院質詢荒腔走板，兩個都是「PTT佛地魔」等級，都走綠營草包王的路線；加上雖然陳柏惟任期才剛滿一年，總部卻能可以很輕易的舉出超過十件他有爭議或跳票的事情。

刪Q行動會繼續推進，和全台所有的罷免行動一樣，都是小蝦米 對抗大鯨魚，仍會按照原定計畫，明天將第一階段提議人名冊送交中選會並正式提案。