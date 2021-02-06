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臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

中央社／台北7日電
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

根據中央氣象局最新資訊，7日1時36分發生芮氏規模6.1地震，地震深度112.0公里，震央位於宜蘭縣政府東方85.1公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣、苗栗縣4級。

記者袁志豪／即時報導

台灣中央氣象局發布地震報告，今天凌晨1時36分，在宜蘭縣政府東方 85.1 公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.1地震，地震深度112公里；國家級警報連發，有民眾甚至收到19次通知，各地許多民眾都被手機警報震到驚醒。這次地震時間與2016台南大地震和2018年花蓮地震的周年只差了1天。

2016年2月6日凌晨3時57分，屏東縣政府北偏東方27.1公里處發生規模6.6地震，台南市新化地區最大震度7級，造成多處樓房倒塌，包括最為嚴重的台南永康維冠大樓、平躺在永大路上，造成115人死亡，傷者不計其數。

2018年2月6日晚上11時50分，花蓮發生規模6.0地震，花蓮最大震度7級，造成統帥大飯店倒榻、大樓及多處道路毀損，包括雲門翠堤大樓於地震發生8秒即倒塌。今天許多網友從睡夢中驚醒後，聯想到過去的大地震，紛紛上網表示「真的不敢睡了」、「希望一切平安」。

地震 台灣 手機

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