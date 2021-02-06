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即時短評／「罷捷」後的高雄鳳山 暗潮洶湧才要開始

記者蔡晉宇／台北報導
無黨籍高雄市議員黃捷（右）6日傍晚在確定反罷免成功後，於民進黨立委許智傑（左）的服務處發表致詞。 (中央社)
無黨籍高雄市議員黃捷（右）6日傍晚在確定反罷免成功後，於民進黨立委許智傑（左）的服務處發表致詞。 (中央社)

高雄「罷捷案」未通過，黃捷在鳳山在地綠委許智傑服務處，得以釋放連日來的壓力，落淚感謝許智傑與在地議員等人，服務處外聚集不少民眾，黃捷、許智傑支持者皆不約而同地歡呼。但兩人共同目標已達成，剩下的矛盾卻未解，挺過罷免後，黃捷的政治能量已不可同日而語，檯面下暗潮洶湧，才正要開始。

黃捷的政治算盤向來打得精，早在「時代力量」時期，當時黃捷身邊也有一位「許智傑」，時任時力高雄市黨部主委陳惠敏，2018年提拔了當時沒沒無名的黃捷來到鳳山參選議員；黃捷當選後，搭上反韓國瑜熱潮，在議會經典的翻白眼橋段，有了全國知名度。

2020年立委選戰，羽翼漸豐的黃捷公開與歷經一連串退黨潮、元氣大傷的「時代力量」唱反調，在鳳山選區未全力支持黨籍參選人陳惠敏，反而與民進黨參選人許智傑走得近；固然黃、陳兩人間有所矛盾摩擦，但選戰當前，黨內黨外敵我不分的情況，著實讓一路提拔黃捷的「時力」顯得難堪。

到了罷韓後的高雄市長補選，黃捷政治盤算再進化，這回欲直接加入民進黨參選人陳其邁競選團隊；但高雄補選局勢明朗，在單靠民進黨就穩操勝券的選戰中，為何還要加入與自己政黨不同陣營錦上添花？除了投機，貌似沒有其他更好的答案了。

民進黨的黨性向來敵我分明，總能擱置內部矛盾，在面對敵人時團結一致、砲口向外；罷捷一役，親許智傑人士也直言，是真心相挺，有矛盾也是未來的事，度過眼前局面才是共同目標。

如今已退黨的黃捷挺過罷免，政治能量再上一層樓，儼然已成鳳山超級吸票機，縱使未來不與大恩人許智傑競爭立委，光是競選議員連任，對在地民進黨議員，也會是無比沉重的壓力；雙方共同目標已達成，實力更強大的黃捷威脅到自家人，已是擺在眼前的政治現實。

黃捷至今的政治決斷一路順風，令人佩服之餘，也不免替許智傑捏把冷汗；究竟真心相挺換來的，會是有情有義還是肝膽俱裂，就像又一道的數學算式，答案如何，有待時間驗證。

民進黨 韓國瑜

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