台灣金鼠年封關 股民平均賺新台幣100萬元

台股金鼠年5日封關「紅通通」，終場收在1萬5802點，為歷年封關新高，也是農曆年封關第四度站上萬點。(本報系資料照片)

台股 金鼠年5日封關「紅通通」，終場收在1萬5802點，為歷年封關新高，也是農曆年封關第四度站上萬點，全年漲幅高達三成，累計鼠年大漲3683點69點、市值大增11點17兆，如以開戶數1123.5萬人來估算，平均每位股民金鼠年約賺新台幣百萬元(約3.5萬美元)。

台股封關後，直到2月17日（大年初六）牛年開紅盤，期間共有11天股市沒有交易。由於國際市場氣氛佳，金牛年仍有好兆頭，法人預期年後外資持續歸隊，新年開盤看漲機率高。

回顧金鼠年，台股年初即受新冠疫情衝擊，第一季指數跌破萬點，最低來到8500多點，甚至跌破十年線，隨後國安基金進場護盤，指數重新上攻萬點大關，下半年各國央行無限量寬鬆政策，央行也隨之降息，市場資金湧入台股，並由「護國神山」台積電 領漲，站穩萬五亮麗封關，再創新高。

鼠年封關前台股面臨漲多拉回壓力，但昨最後一個交易日，受美股反彈激勵，與台積電、聯發科領軍下，盤中一度大漲逾200點，終場漲幅收斂，最終收漲96點18點，收在15802.4點，成交量2804億元。

據證交所統計，鼠年台股上3683.69點，漲幅約30.4%；日均量2183億元，是2000年以來農曆年最高，也高於豬年的1239億元；總市值48.15五兆元，創下歷史新高。

同時2020年新開戶數達66.2萬戶，創下近20年來最多。

迎接金牛年，富蘭克林華美投信認為，美聯準會預定基準利率維持，各國疫苗開始施打，台灣今年經濟成長率上看3.89%，台股由科技上游類股領軍趨勢不變，台股有機會新春開紅盤。國泰投信建議投資 人，牛年股市以新科技題材為投資主流。