台孕婦住院遇群聚事件 連續隔離22天 擔心自己和寶寶

懷孕四個月的「軒妹」原本預計1月12日從部桃出院，但1月11日晚間，她發現醫院所有出入口都拉上封條，氣氛不很尋常。(圖／軒妹提供)

台灣 部立桃園醫院內群聚事件增加一名確診案例，累計20人染疫，匡列史上最多隔離人數，達4350人。一位原訂在上月12日出院的胰臟炎患者，隨著部桃染疫事件不斷升級，隔離天數也隨之累積，懷孕四個月的她直呼是「最慘經驗」，總共住院八天加上隔離22天。

但經歷院內清空、出院、隔離之後，她從一開始的恐慌到看到第一線人員的努力而安心。她說，台灣能守住疫情 不只是醫護功勞，院內有許多無名英雄，值得各界掌聲。

20多歲的「我是一支軒妹」（化名），上月六日下班與友人吃完晚餐後，返家不斷作噁，起初以為是孕吐，後來吐到只剩膽汁，緊急到部桃掛急診，竟意外成了部桃群聚事件的一員。

當晚她被診斷為胰臟炎，立即被收治住院，主治醫師告知她，胰臟炎很麻煩，加上她懷孕，至少得住院治療並觀察五到六天，預計11日或12日出院。

到了11日，護理師告知她，治療狀況不錯，抽完血隔天報告出爐沒有問題即可出院。軒妹說，當晚她立即告訴家人隔天終於能出院後，但院內氣氛慢慢變得不對勁，晚間護理人員突然全副武裝說要替她採檢，她問「是不是出事了」，護理人員點點頭就離開。

她說，沒想到隔天看新聞發現院內感染大爆發，以為可按原定計畫離院，卻因為院內感染被安排到13樓的單人房病房，住院時數硬生生再被拉長。

她回憶11日晚間那天，原本要到樓下買東西，所有的出入口都拉上封條，好像是喪屍電影 一樣，在阻絕他人上下樓，原本以為新冠病毒距離自己很遠，她摸著自己肚子，內心充滿著恐懼。

後來因院內清空計畫，經過五採陰性後，軒妹20日離開醫院，想著終於脫離病毒，再撐七天的自主健康管理即可正常生活，不料23日部桃全院「升等」為紅區。當軒妹接到電話，被通知必須居家隔離14天時，內心一陣心灰意冷。

軒妹說，光是從1月6日住院到20日都讓她窒息，那段日子除了擔心自己染疫以外，也擔心影響寶寶，且當時完全不曉得自己要被隔離幾天，好幾次從13樓探出頭看著院外守候的媒體，真的好羨慕。後續的隔離日子，還好是與先生一起，否則真的會悶死。

她說，現在自己正在等待最後的採檢，期盼採檢陰性後，隔離噩夢可以告一段落。她說，住院的那段日子中，她真的看見很多醫院內的無名英雄，像是清潔人員，每天都會穿著兔寶寶裝進來協助倒垃圾，仔細擦拭病床的各角落，她也呼籲，不能只看見醫護的努力，這些無名英雄更應該給予掌聲。

準備結束隔離的她說，最想盡快去產檢，不過，她很擔心社會對於來自部桃住民的眼光，她也期盼社會能不要有著歧視，他們盡全力完成隔離，與大家一樣，希望繼續正常生活。