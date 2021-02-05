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蓋亞那終止設辦 蔡英文總統：挑戰都在 不向逆境低頭

記者蔡晉宇／台北報導
蔡英文總統。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天在臉書表示，在中國政府打壓下，蓋亞那政府片面終止了與台灣的協議，深感遺憾，也對中國政府的行徑表達抗議與譴責。

蔡英文說，上個月底，中國國家主席習近平才在世界經濟論壇上提到，「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，這原本應該是一個大國的莊嚴承諾，如今北京當局卻讓這項宣示成為莫大的諷刺，這樣的做法，既無助於兩岸關係，也無助於改善中國的國際形象。

蔡英文指出，挑戰一直都在，但台灣人不會向逆境低頭，台灣走向世界的堅定決心，絕不會因此而改變，會團結為第一線的外交人員打氣，更會團結爭取國際社會支持，讓世界看見台灣的成就。

民進黨也發出聲明表示，面對中國這樣國際惡霸的行徑，要表達嚴正的抗議與譴責。民進黨指出，根據媒體報導，蓋亞那政府之所以終止與台灣設置辦公室的協議，最主要的原因，就是中國以停止已經承諾援助的疫苗及醫療支援作為威脅，甚至傳出中國在蓋亞那的外交人員直接跑到蓋亞那外交部長辦公室，要求對方發表正式聲明，撤銷與台灣的協議，緊盯蓋亞那外交部擬定正式聲明並發布之後，相關人員才滿意地離開。

民進黨表示，對於中國以他國人民生命健康作為威脅，強逼蓋亞那與台灣終止協議，這種惡霸的行為，台灣應該不分朝野、不分黨派，應齊心同聲來譴責，也呼籲世界民主各國，必須正視中國邪惡的本質以及國際惡霸的行徑。

中國 台灣 蓋亞那

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