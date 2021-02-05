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台灣罷捷之夜 藍喊小市民對抗大總統

記者王昭月、楊濡嘉、徐白櫻／高雄報導
6日是高雄市議員黃捷罷免投票日，5日晚罷捷團體在捷運鳳山西站後方舉辦團結之夜，現場聚集了上千人舉起標語展現團結氣勢。記者劉學聖／攝影
6日是高雄市議員黃捷罷免投票日，5日晚罷捷團體在捷運鳳山西站後方舉辦團結之夜，現場聚集了上千人舉起標語展現團結氣勢。記者劉學聖／攝影

罷免高雄市議員黃捷6日投票，罷免團體5日晚舉辦「勇敢罷捷之夜」，上千人擠滿廣場，罷捷團體最後集體下跪，哽咽感謝支持罷捷行動的人。國民黨主席江啟臣和中廣董事長趙少康5日也合拍影片說，罷免投票是「小市民對抗大總統」，人民要用行動表達對蔡英文總統的不滿。

「黃捷下台、萊豬不來，教訓蔡英文」。罷捷團體5日晚號召上千支持者齊呼口號，國民黨立委許淑華等人接續上台訴求「反萊豬、罷黃捷」，民眾也高舉「2月6日，下架黃捷」、「捷束營業」等海報回應。

晚會高潮在於當播放江啟臣和趙少康的合拍錄影，民眾響以熱烈掌聲。江啟臣說，民進黨鋪天蓋地，以政府資源投入，6日的罷免投票不是只決定1個議員的去留，而是小市民對抗大總統、小蝦米對抗大鯨魚；民進黨面對不同意見只會打壓栽贓、抹紅抹黑，民眾行使公民權也被汙衊，「我們沒辦法接受」。

趙少康說，民進黨會擔心如果6日罷捷成功，等於是用行動表達對民進黨不滿；反萊豬不可以有雙重標準，藍軍必須團結。江、趙兩人齊聲呼籲6日要投下罷免同意票，用行動支持高雄，高雄可以有不一樣的意見。

立委林為洲說，罷掉桃園前議員王浩宇後再罷掉高雄的黃捷，以後會讓民代站在民意這邊，不是一味聽從黨意。

立委費鴻泰說，蔡英文總統讓萊豬進口，民進黨只有黨意、沒有民意，黃捷也沒有反萊豬，鳳山要大掃除、全面清「捷」，用罷免票向蔡總統說「NO」。

罷捷總部發言人徐尚賢5日爆料，有在營官兵反映，未被告知6日可去罷免投票，質疑軍方行政不公，三軍統帥的蔡英文總統帶頭不中立。

高雄軍方表示，國軍遵守行政中立，不會宣導或告知投票，全國大型選舉涉及調配人力，地方或區域投票沒這個問題，想投票者可事前依規定請假或調配班表，軍方不會限制官兵投票行為。

投票 民進黨 蔡英文

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