台美供應鏈視訊會 美業者挺台灣入CPTPP

台美半導體供應鏈合作前景座談會5日在經濟部舉行視訊會議，經濟部長王美花（圖）受訪轉述會中內容表示，這次座談會主要是雙方業者交流並聽取意見。中央社

「台美供應鏈合作前景座談會」5日以視訊會議 形式登場，經濟部長王美花會後表示，雙方有超過一百人參與，都希望增加台美人才交流，以及在國際上成立營業秘密聯盟，已確保智財權；美方產業界則提出，美國 應要回歸跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），且應該要邀請台、韓一起加入，並支持簽署台美自由貿易協定（ＦＴＡ）。

王美花表示，會議由駐美代表處跟美國在台協會（ＡＩＴ）主辦，美國官方則有ＡＩＴ處長酈英傑出席，至於其他美方官員由誰代表參加，她僅表示台美間有默契不對外公開，但「有相當資深的官員參加。」

這場視訊會議有全球五百大企業報名，講者包括美國ＩＴＩＦ（科技創新基金會）、ＳＩＡ美國半導體協會、高通、康寧等，台灣 相關半導體協會、台積電等，其他業者則是參與者。台方官方代表除王美花外，尚有經濟部次長陳正祺、貿易局長江文若、工業局長呂正華等人。

王美花說，ＡＩＴ和她雖全程與會，不過這場是產業界對話為主，針對產業界提出的建議，並未透露台美官方任何回應。她說，雙方參與者都認為這樣的對話平台式很好的方式，後續有望再度安排。

外界揣測美方將要求台灣業者優先提供車用晶片，王美花指出，美方確實提到「謝謝台灣在車用晶片問題上的協助」，美官員與協會都向台灣業者致謝，但沒有其他討論。

會議共進行兩小時，王美花說，會談主軸包括，首先提到台美之間電子產品與半導體數十年以來都維持很深的合作關係，尤其是半導體產業，雙方不斷使用「互相依賴（interdependence）」這個字眼。