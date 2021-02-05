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桃醫群聚+1 護理師女友家人又1確診 陳時中：仍在防火牆

陳婕翎
中央流行疫情指揮中心2月5日記者會出席名單，由左到右為發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳碧珠／攝影
中央流行疫情指揮中心2月5日記者會出席名單，由左到右為發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳碧珠／攝影

部立桃園醫院5日完成「清零計畫」，但5日也再增1例與部桃院內感染有關的本土新冠肺炎病例。中央流行疫情指揮中心指出，患者為案924，是案839護理師、案870阿嬤的家人。案839被指標個案838住院醫師傳染後，一家同住5口已3人確診。指揮官陳時中強調，病例仍在防火牆內，對社區影響低。

案924為本國籍40多歲女性，列為案839接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離但未外出，4日進行隔離期滿採檢，於5日確診。該家族含案839，及其祖母（案870）、爸爸、哥哥，5日新確診的案924是案870媳婦。

指揮中心發言人莊人祥表示，案839確診後，4名家人被要求「1人1室」隔離，但案870有被照顧需求，於是允許住不同樓層的案924照護案870，隔離期間兩人僅一次短暫接觸。案924解隔離後曾與其餘兩名家人接觸，因此未確診的兩名家人需隔離觀察到2月18日。

部桃「清零計畫」全院採檢，1908人均為陰性；回溯部桃出院患者及陪病家屬3494人，目前2849人檢驗陰性。雖然5日又出現病例，但陳時中強調，案924風險期間都在家中，跟社區切割，「整體來說是樂觀的，會照原目標進行」，部桃群聚觀察無須延後。

指揮中心研判應是案839傳染案870，再造成案924染疫，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案924Ct值為32，雖其2月1日出現喉嚨癢症狀，但也許更早感染，目前可能處於感染晚期，待二採Ct值結果判斷。

部桃群聚擴散「平鎮某醫院」，12樓住院患者案889至他院就醫，同診間陪病者（案908）確診，兩人在該院無直接接觸，僅共處候診區。病毒基因定序結果，兩人相同，確定為與部桃群聚。

振興感染科主任李明政表示，案924很早就隔離，只要確保其1月12日到確診日未進入社區，不用延長觀察期。但他提醒，部桃觀察期應以案908隔離日，即1月26日算起，加上14天，若2月10日無確診個案，就代表拆彈成功。

國內5日又增3例境外移入病例，分別自荷蘭、美國及阿拉伯聯合大公國入境。案921為荷蘭籍60多歲男性，1月2日來台，因返國需要，2月3日自費採檢確診，在台長達1個半月，但莊人祥表示，一採Ct值30、二採上升至38，且抗體陽性，研判來台前已染疫。

部桃新增案例關聯圖 資料來源／指揮中心
部桃新增案例關聯圖 資料來源／指揮中心

陳時中 美國 疫情

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