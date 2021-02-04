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311地震10周年 百名日本漫畫家簽名板感謝台灣

中央社台北4日電
第9屆台北國際動漫節4日起在台北開展，因逢日本311大地震10周年，日本館內也展出逾百名日本漫畫家親手繪製的感謝台灣簽名版。(中央社)
第9屆台北國際動漫節4日起在台北開展，因逢日本311大地震10周年，日本館內也展出逾百名日本漫畫家親手繪製的感謝台灣簽名版。(中央社)

台北動漫節亮點活動不斷，熱門動漫「鬼滅之刃」中文配音聲優將於7日在展場與動漫迷見面，而逢311日本大地震10周年，動漫節的日本館也展出100多名漫畫家親手繪製的感謝台灣簽名板。

台北國際動漫節今天開幕，在疫情間難得有實體展，參展攤商都展出獨特、限量的周邊商品，包括去年引起熱潮的「鬼滅之刃」，還有經典人氣動漫「名偵探柯南」、「寶可夢」、「進擊的巨人」、「犬夜叉」、「庫洛魔法使」等周邊商品都在動漫節會場亮相。

此次動漫展的亮點之一，就是「ICHIBAN JAPAN日本館」，因逢311日本大地震10周年，當年台灣對日本伸出援手至今仍讓許多日本人感念，因此日本台灣交流協會特別邀請100多名的日本知名漫畫家繪製感謝台灣的簽名板，在日本館攤位現場展出，也收集多部漫畫人氣作品，以複製畫形式於展覽中展出，希望藉此感謝台灣當年的幫助。

去年最熱門的動漫「鬼滅之刃」今年也沒有缺席，代理商木棉花推出許多「鬼滅之刃」角色炭治郎、禰豆子等的限定周邊；也有熱門「進擊的巨人」的角色周邊。木棉花在此次動漫節也特別規畫「鬼滅之刃」動畫中文配音聲優的特別活動，與動漫迷交流。

另外搭配「名偵探柯南」的最新劇場版「緋色的彈丸」今年將上映，代理商曼迪也特別規畫「名偵探柯南」劇場版的主題商品。曼迪也特別推出「寶可夢」的限定土鳳梨酥，並展示「庫洛魔法使」的相關周邊，除保溫瓶、吊飾外，還有香氛噴霧。

在「鬼滅之刃」後引發熱烈討論、2018年才開始連載的新人氣漫畫「咒術迴戰」，僅連載一年多就宣布動畫化，此次在台北動漫節也由代理商羚邦首發獨家商品，現場有許多動漫迷熱烈搶購。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁說，此次動漫節能如期開展，各方都盡了很大努力，現場的防疫管控民眾大多也都很配合，希望5天的展期能圓滿完成。

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