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追查拉法葉艦軍購弊案回扣 台法務部證實有進展

中央社台北4日電

瑞士司法部今天表示，將歸還先前查扣台灣與法國拉法葉艦軍購案的部分回扣，近2.66億美元；法務部表示，近日確有相關進展，已由檢察機關釐清及處理。

台北地檢署追查拉法葉艦案不法所得，聲請沒收軍火商汪傳浦犯罪所得9.6億餘美元；最高法院2019年間裁定准許沒收追徵犯罪所得本金3億1253萬餘美元確定，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息部分發回台灣高等法院更裁。

瑞士司法部今天發表聲明指出：「在這宗巡防艦採購案，瑞士將歸還將近2.66億美元給台灣。」聲明提及，那些錢是1991年購買6艘拉法葉級巡防艦交易中支付的「非法佣金」。

瑞士司法部也表示，台灣法院2019年底裁定，「確定那些資金為非法來源，並下令沒收那些資金，為這次額外歸還2.66億美元鋪路」。

法務部表示，與瑞士的司法互助向來暢通，本案仍持續努力進行司法互助，近日確實有相關進展，但詳細完整情況及後續處置，目前已由承辦個案的檢察機關進行釐清及依法處理中，後續將尊重承辦機關，也將隨時協助提供司法互助，讓不法所得早日歸還。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，長年潛逃英國。

拉法葉艦案部分，汪傳浦與前海軍上校郭力恆（已判刑確定並執行完畢）藉軍購案取得鉅額回扣約5億美元，但汪傳浦於2015年1月病逝英國，刑事部分已獲判決不受理。

汪家人則因無償取得犯罪所得，遭檢察官聲請單獨沒收。北檢在部分沒收確定後，透過司法互助洽詢瑞士等國辦理返還事宜。

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