華郵點名這些國家拒用「敵國疫苗」 台灣也入列

部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

全球政府都迫切渴望取得新冠疫苗 ，公開爭奪有限疫苗劑量並指控他人囤積。然而，疫苗戰役中卻有部分國家不僅拒絕使用對手生產的疫苗甚至正式禁止它們。

華盛頓郵報報導，儘管最新同行評審數據顯示疫苗Sputnik V的高效力，烏克蘭 政府近期禁止俄羅斯的疫苗；伊朗政府禁止所有美國、英國製疫苗但批准Sputnik V；台灣 當局也未開放使用中國疫苗。

這與疫苗國族主義邏輯相反，疫苗國族主義指強國盡可能的屯積疫苗以擺脫疫情。目前逾50個國家為民眾已經接種8000萬劑疫苗，部分國家接種速度遙遙領先。

不過，烏克蘭、伊朗和台灣尚未正式開始疫苗計畫。儘管台灣在防疫方面獲得全球認可，烏克蘭、伊朗疫情嚴重且許多人病歿。

對專家來說這是一令人震驚但不意外的趨勢。美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）指出，「這是與政治考量因素的結合，不論他們購買疫苗的選擇或對疫苗有效性和安全性的擔憂」。

烏克蘭前衛生副部長科夫托努克（Pavlo Kovtoniuk）指出，烏克蘭當局對俄羅斯疫苗的擔憂不僅是政治且是國家安全上的議題。他說，「過去幾十年，烏克蘭充分了解什麼是混合型戰爭」。