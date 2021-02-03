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英國政府估計：已有逾20%倫敦人有新冠病毒抗體

台灣春節防疫大作戰 學校延後開學

記者陳婕翎、黃惠群、曾健祐、趙宥寧／綜合報導
指揮中心3日宣布，高級中等以下學校寒假過後的開學日延後4天，改成2月22日開學，學生開心，許多家長則認為這是噩耗。記者胡經周／攝影
指揮中心3日宣布，高級中等以下學校寒假過後的開學日延後4天，改成2月22日開學，學生開心，許多家長則認為這是噩耗。記者胡經周／攝影

台灣繼雙鐵春節禁止飲食、取消自由座，指揮中心3日宣布，為確保開學前校園環境衛生安全，高級中等以下學校109學年度第二學期開學日，延後4天至2月22日開學。春節啟動各大風景區、主題樂園均須實施人流總量管制警示。

潘文忠：為落實校園清消

指揮中心去年也是在2月3日宣布，大專校院延後開學。教育部部長潘文忠表示，春節連假最後一天與開學日僅隔1天，為落實校園清消，高級中等以下學校延至2月22日開學，公立幼兒園原則比照國小延後開學，大專校院仍維持22日以後開學。

防疫照顧假 老闆不給請

3日天教育部延後開學消息一公布，許多家長都哀號：「怎麼辦？孩子行程要重新安排了。」台灣家長教育聯盟常務監事謝國清表示，延後開學的訊息一PO到家長群組，有人回應說「快崩潰」。有家長反映，即便有防疫照顧假，實務上很多老闆不給請，若沒請假小孩就要送安親班，不但要多花錢，且安親班群聚可能更嚴重。

2月20日 彈性上班取消

因高級中等以下學校109學年度第二學期開學日延後，最後上課日順延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。另原訂2月20日配合春節連假彈性放假調整上課的機制，考量上課日程已延後，2月20日仍為寒假期間，無須彈性上班。

此外，指揮中心也調整109學年度大學指考考試日程，原訂7月1日至3日，延後至7月3日至5日，考試範圍不變；四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考考試日程不變，考試範圍將配合調整另行公告。

至於私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班則正常運作。潘文忠強調，依照勞動部規定，只要家中有符合條件對象，家長防疫照顧假一定要准假，不得視為曠工，也不能影響考績、扣獎金或有其他不利的作法，天數無限制。

風景區遊樂園 人流管制

指揮中心指揮官陳時中表示，「希望民眾過年玩得愉快，但要避免群聚」，台灣交通部宣布，國內13個國家風景區、25家遊樂園，因應農曆春節連續假期（2月10日至2月16日）出遊潮，執行總量管制，人流過多將提出預警，並出示告示牌，採取分流，提供遊客替代景點。

桃園市長鄭文燦3日宣布，包括大溪老街、北橫櫻花季等全市20處景點啟動人流警示燈號管制，以綠燈、黃燈、紅燈來區分人潮多寡，若戶外景點亮起紅燈，停車場只出不進，並強制要求遊客戴口罩，否則開罰，屢勸不聽者開罰3千元至1萬5千元。

教育部 台灣 防疫

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