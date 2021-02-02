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台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台灣新聞組╱台北3日電
長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)
長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

一名曹姓長榮航空空姐，2019年8月在飛往拿大加倫多的飛機上，被發現渾身酒氣，半裸坐在地上尖叫，穿睡衣做有氧運動，被扶上床後又撞床、撞牆，絲襪破了3個大洞，被長榮以罪不可赦為由解雇。曹女辯稱是服用安眠藥「夢遊」的副作用，提告請求復職，索討120萬餘元薪資，但台北地院認定她確實酒醉大鬧機艙，判決敗訴。

綜合媒體報導，曹姓空姐前年8月20日擔任桃園機場飛往多倫多班機空服員，當晚10時45分至凌晨3時原訂是輪休時間，但晚上近12時許，她半裸坐在地上尖叫，並持續發出作噁聲，機上幹部上前關心時，聞到她嘴裡有濃濃的酒味，扶她上床後，聽見她撞床、撞牆的聲響，直到休息時間結束仍未酒醒。

據報導，長榮事務長聞訊到場告知曹女「馬上解除職務」，沒想到曹女竟還換下空姐制服改穿商務艙睡衣，跑到廚房做有氧運動，並且被疑為解酒補救，猛灌可爾必思飲料和黑咖啡

曹女事後反駁，指自己曾到醫院治療失眠，開始吃安眠藥，2019年8月事發時，她在輪休期間吃了安眠藥，鬧鐘響後就回去工作，醒來竟遭同事控訴機上喝酒遭開除，不服提告請求復職。

不過，長榮表示，曹女在多倫多下機後，曾驗出酒精反應，雖曹女辯稱下機前喝了漱口水、送餐時被潑到酒，但在同事指證下，違規相當明確，且曹女在機上能清楚回答問題，並非夢遊，因而依違反飛航安全規定終止與她雇傭契約。

報導稱，台北地方法院參考其他空姐證詞，認為曹女當時身上可聞到濃濃酒味，半裸坐在休息區階梯，發出尖叫聲，身體不斷撞牆，絲襪也破了3個大洞，且此案發生前，吃藥5年都沒有夢遊，判定長榮開除有理，判曹女敗訴。

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