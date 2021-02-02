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從新冠疫苗採購失利 看台灣應該珍惜的兩個教訓

記者邱宜君／台北報導
台灣院內感染衍生家戶群聚，人人危機感上升，引頸期盼的疫苗也不知是否已在路上。路透
台灣院內感染衍生家戶群聚，人人危機感上升，引頸期盼的疫苗也不知是否已在路上。路透

台灣院內感染衍生家戶群聚，人人危機感上升，引頸期盼的疫苗也不知是否已在路上。陽明交通大學公衛所兼任教授張鴻仁指出，台灣這次疫苗採購失利，大問題有二，一則是長期沒有以國安產業的思維去建立自給自足的疫苗供應鏈，再者是僵化的《政府採購法》缺乏「預採購」的概念，呼籲政府一定要趕快動起來，不要疫情過後又忘了、繼續讓民間產業自生自滅。

以色列人口不比英美大國，但靠著開出高價、回饋藥廠接種後的健康保險資料，順利取得大量疫苗，接種進度飛快。張鴻仁表示，現在打疫苗的國家大都在疫苗第一期臨床試驗就下單，疫苗會不會成功都不知道；以色列的策略也很聰明，但這是因為去年六月時以色列疫情較急迫，值得用這個代價去換。但去年六月台灣疫情控制得宜，這時候國家若要用數倍價格去買一個不知道會不會成功的疫苗，民眾也不會接受，所以現在談論這個是有點事後諸葛了。

張鴻仁分析，台灣疫苗採購最大的問題在《政府採購法》，主管機關公共工程委員會的立場基本上是反對「預採購」，要採購新冠疫苗這種還沒核准的產品，會遇到重重障礙。

指揮中心得擔起很大的責任去試圖超越《政府採購法》的束縛，還要可能得面對被送監察院、被檢調單位調查圖利等種種麻煩。雖然「預採購」的必要性，在公共衛生領域已經倡議了幾十年，疾管署還是很難突破這個障礙。

張鴻仁表示，現在的是現貨市場，就算早早下單的國家都不一定拿得到，所以即便目前台美關係好，美國也不會在夏天來臨前分給台灣，到了夏天，其實也是有錢就買得到。「小國還是要靠自己，」但現在三家在研發疫苗的國內廠商，只有國光勉強算有國家資金在裡面，高端、聯亞都靠民間資金，「台灣的疫苗供應鏈上，到處都有缺口，二十年來都沒有解決。」

張鴻仁強調，台灣必須將疫苗視為國安產業，建立自給自足的疫苗供應鏈，這才是最重要的事。這次新冠肺炎疫苗的教訓，是否有可能成為台灣起步改革的契機？張鴻仁說，依照過去幾次疫情前後各種雷聲大、雨點小的經驗，不敢對於人民和政府的健忘程度太過樂觀，但他還是願意盡最大的力量去呼籲。

疫苗 台灣 疫情

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