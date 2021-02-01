中天關台／中嘉撤案、CNN卡關…NCC開路 華視有望遞補

中嘉上周撤回由寰宇新聞台遞補52台的申請案，預料將換成以華視遞補。(本報資料照片)

中天新聞關台近兩個月，但52台迄今仍是空頻，去年底中嘉率先送件申請頻道變更，由寰宇新聞遞補，不過，昨天傳出中嘉已經撤案，將改由NCC主委陳耀祥曾公開支持的華視補位。NCC發言人翁柏宗證實，中嘉已經撤案，但尚未收到新的申請案。

公視代理總經理徐秋華表示，近期因華視新聞上架有線電視事宜條件有變更，因此華視召開臨時董事會通過與中嘉洽談事宜。華視表示，基於商業洽談機密，具體合作內容和時間尚無法對外說明。

目前中嘉與華視的合作還在洽談中，但中嘉應會在農曆年前送華視新聞資訊台遞補52台，華視規畫在3、4月上架52台；而只要NCC一核准華視上架，其他有線系統業者也可能跟進。

NCC宣布對中天新聞台予以不換照處分當日，陳耀祥曾在記者會上公開表態，希望由公廣集團、也就是華視，接手52台的位置。當時有線電視系統商並未埋單，中嘉更開第一槍，在記者會當日就送件由自家代理的寰宇新聞台移頻52台。

隨後，大豐與TBC提出以CNN補上，地方系統商世新、國聲則申請由法國新聞台FRANCE 24替補。不過，NCC對於這幾件替補案都未放行，市場更傳出被NCC邀請喝咖啡 ，而且NCC更進一步要求檢視替補頻道製播能力、新播率、重播率等。

翁柏宗證實，中嘉已在上周就撤回這件申請案，但關於外傳中嘉將換成以華視替代，NCC尚未收到新的申請，也強調沒有介入有線電視系統商的決定。

據了解，各台為了擠進52黃金頻道，寰宇1年願意付3億元，155台的台視新聞也願付1.2億元(台幣，下同，約420萬美元 )，154台的中視新聞甚至聲稱「不惜代價」只求往前挪，但華視1年僅能付1800萬元的上架費。業界調侃，「商業條件再好，也不敵NCC主委陳耀祥的一杯咖啡，中嘉只好含淚吞了。」

寰宇新聞台老闆、台灣 互動公司董事長王志隆說，「我也很訝異、不解」，中嘉是否有壓力、還是其他考量？但他也說，還是會爭取較好的新聞區塊，例如47台。

政大法律系副教授廖元豪認為，華視雖是公廣集團，但財務虧損嚴重，公共獨立性又不足，加上先前NCC曾放出風聲，這時候硬要插足52台，頗有瓜田李下之嫌。