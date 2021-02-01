百年前台灣人怎麼居家隔離？台首座國家級攝影機構揭密

1919年台灣爆發國際病毒霍亂時，台北廳派消毒班至大稻埕病患家中出勤進行噴藥消毒。圖／國家攝影文化中心提供

百年前台灣 人怎麼防疫 ？台灣首座國家級攝影 機構「國家攝影文化中心台北館」即將啟動試營運。官方網站上周登場，率先推出四檔日治時期攝影集線上展，其中的「防疫世紀」線上展，展出數十張百年前台灣人對抗霍亂的歷史照片，古今對照，讓觀眾一窺台灣百年防疫足跡。

國家攝影文化中心台北館落腳於台北市忠孝西路與懷寧街口，建築前身為1937年落成的「大阪商船株式會社台北支店」。二戰後，台灣航業有限公司和台灣省公路局（交通部公路總局前身）均曾設址於此，2014年指定為市定古蹟，並經文化部指定古蹟修復再利用。歷經六年規劃與修建，由國立台灣美術館籌備的國家攝影文化中心台北館預計春天開幕，專司攝影藝術的收藏和推廣。

1918年，台灣爆發國際性傳染病霍亂，造成嚴重傷亡與社會經濟的損失。台北廳政府從防疫期間的照片挑出64幅集結成冊，完成「大正八年台北廳下虎列拉流行概況」寫真帖，是日治時代衛生防疫行政難得一見的影像紀錄，展示百年前台灣防疫宣導及圍堵疫情方法。

此一百年前的世紀病毒，從基隆、台北進入台灣後，短期間便導致4000人感染。其中尤以台北廳最嚴重，發現患者1656名，致死率8成3。策展人沈佳姍指出，寫真帖中呈現的隔離、消毒、檢驗、檢疫、患死者、告示、醫療院所、預防接種、衛生幻燈片宣傳等防疫實況，可作為當代防疫措施的縮影與借鏡。

當時若有人遭受傳染，政府會對住有傳染病患的家庭，實施隔離、封鎖、交通阻斷，並派員廿四小時輪班監視。展中有數張「遮斷監視員」的照片，可以看到這些防疫監視員如何監視被隔離的住家。若有消毒必要，官員會攜帶「傳染病豫防吏員之證」的證明文件，進入屋宅消毒。

國家攝影中心官網：http://ncpi.ntmofa.gov.tw