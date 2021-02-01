趙少康重返國民黨 能不能參選黨魁？藍委意見不一

國民黨立院黨團下午齊聚立法院群賢樓，共同完成立委新會期報到。記者鄭媁／攝影

媒體人趙少康宣布重返國民黨 ，為政壇投下震撼彈。國民黨內大多表示歡迎回黨並肩作戰；立委林為洲說，他不認為修改現有規定讓趙選黨主席是好的做法，但尊重中央考紀會的解釋。立委賴士葆則說，入黨滿一年，是在黨主席補選辦法規定的，母法並沒有，要不要把大人才引回黨，考驗黨中央的智慧。

林為洲表示，很歡迎趙少康回國民黨增加戰力，期待與他並肩作戰。趙少康除了個人條件，論述、口條反應很強，也帶聲量，是很有影響力的媒體人；新黨大老重回國民黨，也象徵泛藍團結非常正面，但還是要尊重相關規定。

林為洲表示，將來大家要攜手合作並肩作戰的時間還很長，2022縣市長選舉沒有黨章問題，很歡迎趙少康代表國民黨參選任一直轄市長，但這個節骨眼，相關規定還是要遵守比較好；不過，他尊重黨中央及考紀會作出的解釋。

對於被外界稱為是「少康幫」一員，國民黨團新任總召費鴻泰說，他和趙少康當然很熟，國民黨、新黨、親民黨很多都是以前的戰友，「我和江啟臣 也很熟，能不能歸類為啟臣幫？我和吳敦義也很熟，也是敦義幫嗎？」這樣標籤式的分化或區別，沒什麼意義。

賴士葆說，黨主席選舉辦法中並未說入黨要一年，那是先前黨主席補選時規定的，母法並沒有；現在球在黨主席江啟臣手上，只要給一張中評委聘書，趙就會考慮參選黨主席，趙並未把話說死。

賴士葆認為，按制度走固然非常重要，但另方面也要考慮政黨的意義是什麼，希望能讓台灣 人民過更好日子、希望重新執政，把國民黨理念帶給全台人民。他舉例，2000年陳水扁若按照民進黨制度是無法參選的，是時任主席許信良為他修改制度，才翻轉台灣政治版圖；吳怡農也無投票權，卻被選為台北市黨部主委，就看國民黨要不要把人才引回，這考驗黨中央的政治智慧。

賴士葆說，現在國民黨缺的就是引領風潮的人才，2018年有韓國瑜，現在放眼一看，不太容易找到這樣的人；趙少康當然也可以擔任選戰操盤手，江啟臣需要靜下心好好想，怎樣和趙取得默契，讓國民黨愈加壯大，好人才能回國民黨，才是台灣之福。