我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

拜登：考慮制裁緬甸並呼籲國際夥伴合作支持咎責

趙少康重返國民黨 能不能參選黨魁？藍委意見不一

記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團下午齊聚立法院群賢樓，共同完成立委新會期報到。記者鄭媁／攝影
國民黨立院黨團下午齊聚立法院群賢樓，共同完成立委新會期報到。記者鄭媁／攝影

媒體人趙少康宣布重返國民黨，為政壇投下震撼彈。國民黨內大多表示歡迎回黨並肩作戰；立委林為洲說，他不認為修改現有規定讓趙選黨主席是好的做法，但尊重中央考紀會的解釋。立委賴士葆則說，入黨滿一年，是在黨主席補選辦法規定的，母法並沒有，要不要把大人才引回黨，考驗黨中央的智慧。

林為洲表示，很歡迎趙少康回國民黨增加戰力，期待與他並肩作戰。趙少康除了個人條件，論述、口條反應很強，也帶聲量，是很有影響力的媒體人；新黨大老重回國民黨，也象徵泛藍團結非常正面，但還是要尊重相關規定。

林為洲表示，將來大家要攜手合作並肩作戰的時間還很長，2022縣市長選舉沒有黨章問題，很歡迎趙少康代表國民黨參選任一直轄市長，但這個節骨眼，相關規定還是要遵守比較好；不過，他尊重黨中央及考紀會作出的解釋。

對於被外界稱為是「少康幫」一員，國民黨團新任總召費鴻泰說，他和趙少康當然很熟，國民黨、新黨、親民黨很多都是以前的戰友，「我和江啟臣也很熟，能不能歸類為啟臣幫？我和吳敦義也很熟，也是敦義幫嗎？」這樣標籤式的分化或區別，沒什麼意義。

賴士葆說，黨主席選舉辦法中並未說入黨要一年，那是先前黨主席補選時規定的，母法並沒有；現在球在黨主席江啟臣手上，只要給一張中評委聘書，趙就會考慮參選黨主席，趙並未把話說死。

賴士葆認為，按制度走固然非常重要，但另方面也要考慮政黨的意義是什麼，希望能讓台灣人民過更好日子、希望重新執政，把國民黨理念帶給全台人民。他舉例，2000年陳水扁若按照民進黨制度是無法參選的，是時任主席許信良為他修改制度，才翻轉台灣政治版圖；吳怡農也無投票權，卻被選為台北市黨部主委，就看國民黨要不要把人才引回，這考驗黨中央的政治智慧。

賴士葆說，現在國民黨缺的就是引領風潮的人才，2018年有韓國瑜，現在放眼一看，不太容易找到這樣的人；趙少康當然也可以擔任選戰操盤手，江啟臣需要靜下心好好想，怎樣和趙取得默契，讓國民黨愈加壯大，好人才能回國民黨，才是台灣之福。

國民黨 台灣 江啟臣

上一則

「白狼」張安樂自述協助對岸統戰 台政府：最高判7年

延伸閱讀

趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 是否選黨主席全看「他」

趙少康重回國民黨 不排斥任何位置 是否選黨主席全看「他」
與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

與扁分庭抗禮 昔「政治金童」趙少康旋風不輸韓流

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」
支持趙少康選黨主席 韓國瑜：感謝趙挺身而出擔起重任

支持趙少康選黨主席 韓國瑜：感謝趙挺身而出擔起重任

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋

中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋