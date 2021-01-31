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2024參選台灣總統？趙少康：不排斥任何位置

記者劉宛琳／綜合報導
台灣資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他1日出面證實。記者鄭超文／攝影
台灣資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他1日出面證實。記者鄭超文／攝影

台灣資深媒體人趙少康申請回復國民黨黨籍，他今天出面表示，去年9月高雄市前市長韓國瑜勸進他參選黨主席，韓跟他說，國民黨需要一個有魅力的領導人；趙也批評民進黨執政，變成慈禧太后當年掌控義和團一樣，把理性的聲音都消滅，而國民黨身為最大在野黨，碰到義和團也不敢講話了，再這樣下去台灣會亡國，「我對國民黨表現感到失望」。

趙少康表示，他與韓國瑜中間見了幾次面，後來也有與江啟臣會面談，上周江啟臣請黨內同仁把入黨申請書給他，他考慮了3、4天才把表格填好交回去。不過趙說，韓國瑜雖然再三說服他，但他明確告知韓，自己過去沒有中評委或是中央委員身分，沒資格選黨主席。

趙少康說，韓國瑜告訴他，中評委資格韓會去找江啟臣討論，所以江、韓見面數次，他也跟江見面，但他並不知道江對這件事的看法，江啟臣也只是笑笑。

媒體詢問韓勸進趙少康，是否代表「趙韓結盟」？趙少康說，不能這樣說，只是英雄所見略同、大家都是朋友；媒體追問未來是否參選縣市長或總統？趙少康說，只要能為台灣、為藍軍做事，該不排斥任何位置。至於黨產疑雲，趙少康說這部分沒有問題，如果有問題的話他早就被起訴，這要檢察官和法官來講。

媒體詢問趙少康，如果他沒辦法參選黨主席，是否會會支持韓國瑜選主席，或是支持江啟臣連任？趙少康則沒有把話說死，他僅表示要看韓國瑜要不要選，現在朱立倫也沒說要選，江啟臣也沒說要連任，要看看到時候的黨主席人選再說。

江啟臣 韓國瑜 國民黨

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