台灣首度公布：美軍偵察機在台空域活動

台空軍昨日發布中共解放軍進入西南空域活動資訊時，罕見主動公布有美籍偵察機進入台防空識別區資訊。(圖／台國防部)

為凸顯共軍 持續挑釁台灣空防，中華民國國防部 去年9月起持續公布共機進入台西南防空識別區資訊，但台空軍今天發布中共 解放軍進入西南空域活動資訊時，罕見主動公布有美籍偵察機（U.S RCEEC）進入台防空識別區資訊，官網上共機資訊欄目也因此改名。針對未來是否持續公布美機動態，空軍司令部表示，「會持續朝這個方式來走」。

台空軍今（31）日兩度發布中共解放軍進入西南空域活動資訊。第一篇日間情資文字報告內容，除「中共解放軍活動動態」外，首度加入美籍偵察機。而台國防部空司令部，過去對於民間傳有美軍偵察機或轟炸機進入或接近防空識別區，均以不評論第三國公務航機為由婉拒說明，今天卻主動公布美籍偵察機動態。而晚間9時許，台國防部再度以即時方式追加公布有兩架殲-11戰機夜航侵入西南防空識別區。

報告內容披露，今天有運8技偵機一架次、殲-10戰機、殲-11戰機各兩架次，侵入台西南防空識別區騷擾台空防，空軍在說明派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控後，內容首度進一步披露有美軍偵察機進入西南空域。

而據台國防部公布日間航跡，共軍兩批快慢機種白天各從不且角度切入西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8技偵機進入識別區的時間最久。而圖示並未標註美機航跡。晚間兩架殲-11戰機同樣自防空識別區西南側侵入。空軍均同樣派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

因此，國防部官網上「即時軍事動態」的欄目，因首度披露西南空域有美籍偵察機一架次 (One U.S. RECCE)，名稱從過去「中共解放軍進台西南空域活動情況」（PLA aircraft entered Taiwan's southwestern ADIZ），今天首度改稱為「台西南空域空情動態」（Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.）。而共機進入台西南防空識別區，本月紀錄高達28天。

而據台國防部公布航跡，共軍兩批快慢機種白天各從不且角度切入台西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8技偵機進入台識別區的時間最久。而圖示並未標註美機航跡。

台空軍是在去年9月17日開始，藉由國防部官網開設即時軍事動態專區，專事公布共機在西南空域與海峽中線活動動態，至今已公布共機動態100筆。而昨日是首度公布美機動態，雖僅有一行文字，但已顯示區域政策出現微妙變化。

台空軍司令部政戰主任陳國華表示，增加公布美機動態原因，是希望讓國人清楚了解台海周邊空域軍機航跡動態，讓區域情勢更透明，未來會持續朝這樣的方式來走。