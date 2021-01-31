我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸政變！翁山蘇姬遭軍方拘留

巴西病患同時感染2種變種病毒 專家憂加速突變

台灣首度公布：美軍偵察機在台空域活動

記者洪哲政／台北報導
台空軍昨日發布中共解放軍進入西南空域活動資訊時，罕見主動公布有美籍偵察機進入台防空識別區資訊。(圖／台國防部)
台空軍昨日發布中共解放軍進入西南空域活動資訊時，罕見主動公布有美籍偵察機進入台防空識別區資訊。(圖／台國防部)

為凸顯共軍持續挑釁台灣空防，中華民國國防部去年9月起持續公布共機進入台西南防空識別區資訊，但台空軍今天發布中共解放軍進入西南空域活動資訊時，罕見主動公布有美籍偵察機（U.S RCEEC）進入台防空識別區資訊，官網上共機資訊欄目也因此改名。針對未來是否持續公布美機動態，空軍司令部表示，「會持續朝這個方式來走」。

台空軍今（31）日兩度發布中共解放軍進入西南空域活動資訊。第一篇日間情資文字報告內容，除「中共解放軍活動動態」外，首度加入美籍偵察機。而台國防部空司令部，過去對於民間傳有美軍偵察機或轟炸機進入或接近防空識別區，均以不評論第三國公務航機為由婉拒說明，今天卻主動公布美籍偵察機動態。而晚間9時許，台國防部再度以即時方式追加公布有兩架殲-11戰機夜航侵入西南防空識別區。

報告內容披露，今天有運8技偵機一架次、殲-10戰機、殲-11戰機各兩架次，侵入台西南防空識別區騷擾台空防，空軍在說明派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控後，內容首度進一步披露有美軍偵察機進入西南空域。

而據台國防部公布日間航跡，共軍兩批快慢機種白天各從不且角度切入西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8技偵機進入識別區的時間最久。而圖示並未標註美機航跡。晚間兩架殲-11戰機同樣自防空識別區西南側侵入。空軍均同樣派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

因此，國防部官網上「即時軍事動態」的欄目，因首度披露西南空域有美籍偵察機一架次 (One U.S. RECCE)，名稱從過去「中共解放軍進台西南空域活動情況」（PLA aircraft entered Taiwan's southwestern ADIZ），今天首度改稱為「台西南空域空情動態」（Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.）。而共機進入台西南防空識別區，本月紀錄高達28天。

而據台國防部公布航跡，共軍兩批快慢機種白天各從不且角度切入台西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8技偵機進入台識別區的時間最久。而圖示並未標註美機航跡。

台空軍是在去年9月17日開始，藉由國防部官網開設即時軍事動態專區，專事公布共機在西南空域與海峽中線活動動態，至今已公布共機動態100筆。而昨日是首度公布美機動態，雖僅有一行文字，但已顯示區域政策出現微妙變化。

台空軍司令部政戰主任陳國華表示，增加公布美機動態原因，是希望讓國人清楚了解台海周邊空域軍機航跡動態，讓區域情勢更透明，未來會持續朝這樣的方式來走。

國防部 中共 共軍

上一則

透過在美外交途徑 10多萬劑輝瑞疫苗5日內抵台

下一則

台積電實力出乎意料 日經：美國也感不安

延伸閱讀

關達那摩灣囚犯疫苗施打計畫惹議 美國防部喊卡

關達那摩灣囚犯疫苗施打計畫惹議 美國防部喊卡
中國國防部：殲20戰力獲檢驗 已列裝部隊

中國國防部：殲20戰力獲檢驗 已列裝部隊
中嗆台獨引戰 美國防部：台灣問題沒必要導致任何對抗

中嗆台獨引戰 美國防部：台灣問題沒必要導致任何對抗
殲-10兩戰機夜航侵台西南空域 台國防部一日2度示警

殲-10兩戰機夜航侵台西南空域 台國防部一日2度示警

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
前新光醫院副院長黃芳彥。(報系資料照片)

黃芳彥客死他鄉 成也扁家敗也扁家

2021-01-28 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效
彈劾案審理剩不到兩周 川普律師一一出走

彈劾案審理剩不到兩周 川普律師一一出走
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道