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英美需求難應付…歐盟限制出口 AZ疫苗交貨台灣卡關

台灣新聞組／台北31日電
AZ疫苗。歐新社
AZ疫苗。歐新社

新冠肺炎疫情嚴峻，歐盟決議將祭出疫苗出口限制，有可能禁止疫苗出口，AZ疫苗甚至被要求優先提供英國，造成其他國家交貨受到排擠，對此，指揮中心指揮官陳時中說，AZ主動聯絡，原本第一批疫苗很早就要送來，可能會因歐盟而影響，至於會晚多久？他也不知，等釐清後再報告，現在極力在談。

本報系聯合報報導，去年12月30日，指揮中心宣布洽購國際新冠疫苗總計近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑及另一家洽談中的500萬劑，當時預期可能供貨時程為今年3月，隨著疫苗在各國開打，近期因為新冠疫情嚴峻，各國搶貨情況出現，讓台灣接種疫苗出現變數，陳時中一度呼籲大家應該把疫苗視為防疫物資，不是商品，但AZ甚至被要求優先提供英國。

對此，陳時中說，現在歐盟狀況真的混亂，加上大部分疫苗公司製造、生產地都散布在全球，有些在歐盟生產，也有的在美國，裝填、生產都需要釐清，才能夠跟大家報告，但坦承AZ首批交貨受到影響。至於COVAX平台，陳時中表示，目前COVAX尚未回覆有任何交貨影響。

台灣何時能取得疫苗？媒體人陳文茜在TVBS《文茜的世界周報》中直球提問「英國優先、歐盟優先，將來美國優先，我們到底還有沒有疫苗？」台大副校長湯明哲坦言，台灣疫苗要等到兩個最主要生產廠商批准才有可能，「那是很晚很晚的事情」，前國安會副秘書長楊永明也表示，疫苗生產量已出現問題，目前絕對無法提高產量，面對英美大量內需求已難以應付，遑論要供給開發中國家。

陳文茜表示，台灣購入的疫苗是英國藥廠研發的AZ疫苗，目前連歐盟自家人都在搶，「台灣主要就是靠這一家，連歐盟都拿不到，你休想！」直言台灣要順利拿到疫苗，近期內顯然有困難。

疫苗 歐盟 台灣

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