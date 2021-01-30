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全家7口6人染疫 台再爆群聚染 延燒第2家醫院

記者陳婕翎、陳碧珠／30日台北報導
台灣新冠肺炎群聚疫情延燒到第二家醫院，指揮中心已擴大匡列接觸者並採檢醫護人員。晚間一名病患被送至醫院，醫護人員全副武裝不敢輕忽。(記者余承翰／攝影)
台灣新冠肺炎群聚疫情延燒到第二家醫院，指揮中心已擴大匡列接觸者並採檢醫護人員。晚間一名病患被送至醫院，醫護人員全副武裝不敢輕忽。(記者余承翰／攝影)

台灣部立桃園新冠群聚事件擴大，連續五天無確診後，30日新增四名本土案例，三名是一名染疫護理師的同住家人，其中一例已死亡；第四名為一名於「桃園平鎮某醫院」就醫時的接觸者案，這也讓疫情擴散至第二家醫院，指揮中心發言人莊人祥證實此為第二起院內感染，已擴大匡列接觸者並採檢醫護人員。

部立桃園醫院群聚事件累計已19人確診，且擴及另一醫院，社區感染迫在眉睫。台灣疾管局前局長蘇益仁表示，目前感染源確定，尚在可控範圍，但疫情似乎在擴大，發生社區感染也不會意外。振興醫院感染科主任李明政表示，其中一家六人染疫，「發生社區感染前，必定先發生家庭群聚」，他擔心社區防火牆被突破。

指揮中心指揮官陳時中昨天指出，護理師同住家人，分別為其80多歲的公公和婆婆、20多歲女兒，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離，其中一人於1月28日出現食欲不振、倦怠、發燒等症狀，隔日因症狀持續有咳嗽、呼吸困難安排就醫，檢驗結果為陽性。因有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，1月29日病況急轉直下。由於家人簽「不施行心肺復甦術（DNR）」，於29日晚離世，也成為部桃群聚事件第一起死亡案例，是台灣因新冠肺炎死亡的第八例。由於此確者者的丈夫及女兒之前已經確診，一家七口有六人染疫。

另一確診案例是50多歲男性，1月23日陪同母親到「桃園平鎮某醫院」就醫，正是先前一確診者自部桃出院後，自行前往就醫的醫院，兩人同處候診區約20分鐘，他自1月26日起被居家隔離，迄今無症狀，1月29日安排接觸者採檢確診。他的母親在同處候診區時間更久，但目前檢驗結果為陰性。

部桃疫情如今蔓延至第二間醫院，官方將擴大匡列候診區相關人員，包含醫院工作人員、病人及陪病者，進行居家隔離及採檢。

事隔多日再現確診者，陳時中坦言，「心情比較沉重」，但強調已提前擴建防火牆，新增確診者仍在防火牆內，個案確實在潛伏期有社區活動史，但研判不具傳播力，評估部桃疫情並沒有升級。

台灣中央流行疫情指揮中心30日公布，台灣境內新增十例新冠肺炎確診個案，除了上述四例本土，還有六例境外移入病例。

台灣 疫情 陳時中

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