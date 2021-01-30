同待候診區僅20分鐘 就被感染新冠肺炎

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者陳碧珠／攝影)

台灣 部桃新冠群聚戰線延燒，昨天新增本土病例案908因為陪媽媽在「桃園另外一家醫院」看病，與案889同處一候診區被確診，兩人接觸僅20分鐘就被感染，使這家醫院成為部桃群聚引發的第二家院內感染醫院，指揮中心指揮官陳時中 表示，該院第一時間已消毒，也初步匡列接觸者。

陳時中說明，案908為50多歲男性，1月23日陪伴母親到桃園平鎮某醫院看病，當時案889也在上午9時45分左右抵醫院，兩人曾在10時3分到10時23分在同一候診區，時間約20分鐘。10時29分左右，案908去幫母親領藥，母親其實與案889距離更近、待得更久，目前母親採驗為陰性。

陳時中表示，案908陪媽媽就醫過程，均戴著口罩，1月26日經衛生局通知隔離，1月29日擴大檢驗確診，他於1月26日至29日都在居家隔離中，屬無症狀感染者，採檢確定日為發病日，前推兩天視為可傳染期，「而這兩天已經居家隔離，但相關家人仍會檢測 。」

案889為本國籍60多歲男性，1月8日至11日住進部桃，11日出院後，16日至18日出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病至「桃園另一家醫院」就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢確診，陪病的妻子也確診，為案890。

案889、890確診，其原本所在的部桃病房12Ａ，一開始被列為低風險綠區，隨即「由綠轉紅」，部桃全棟大樓也皆被畫為紅區，擴大因應。