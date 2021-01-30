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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

台灣部桃醫院群聚再增4確診 首現死亡新冠患者

記者陳婕翎、陳碧珠／台北報導
指揮中心指揮官陳時中。記者陳碧珠／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者陳碧珠／攝影

台灣部桃醫院新冠群聚，連續五天都沒新增病例，但今天眾人引頸盼望的「六零」破功， 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，新增4例本土新冠肺炎確定病例，均為醫院感染事件確診個案相關接觸者。此外，部桃群聚也首現死亡新冠患者。

指揮中心指揮官陳時中表示，案907為護理師案863同住家人（婆婆），其有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。

陳時中說，案910是案864護理師的姊姊，這段時間也在照顧案907，因為目前全家人都在隔離治療，對案907後事就將由部桃全力協助，「全家壓力都很大」，相關心理輔導諮商也開始。護理師案863同住家人1月18日都已經在採檢陰性，都在居家隔離，並沒有其他接觸者。

陳時中說，這次新增個案其中3例為案863同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。

陳時中表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

指揮中心統計，截至目前台灣累計15萬3716例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含14萬9840例排除)，其中909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、823人解除隔離、78人住院隔離中。

陳時中 高血壓 台灣

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