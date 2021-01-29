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「台灣靠3F 對抗假訊息」唐鳳在美智庫分享抗疫經驗

中央社／華盛頓29日專電
唐鳳出席美智庫活動 分享台灣對抗假訊息經驗。(記者曾原信／攝影)
唐鳳出席美智庫活動 分享台灣對抗假訊息經驗。(記者曾原信／攝影)

中華民國行政院政務委員唐鳳今天出席華府智庫活動，分享台灣對抗假訊息經驗。她說，台灣政府以幽默反制假訊息，在人人都能是「媒體人」的時代，加強全民媒體與數位能力教育也是重要環節。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）今天以亞洲民主未來為題舉辦線上活動，唐鳳受邀以視訊預錄方式發表演說，並與研究所資深研究員、曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任兩岸關係高級顧問的何瑞恩（Ryan Hass）進行對談。

唐鳳在致詞中表示，新冠病毒疫情期間除了病毒外，民眾也經歷「假訊息大流行」（infodemic），而台灣政府靠快速（Fast）、公平（Fair） 和有趣（Fun）三大重點成功防疫。

唐鳳說，有趣是指靠幽默反制假訊息（humor over rumor），當民眾能夠對假訊息一笑置之，他們就能把憤怒化為創意，共同合作找出解決方案，而非報復或是歧視他人。

唐鳳舉例，疫情期間曾有傳言指出，衛生紙將會缺貨，因為材料都被拿去生產口罩，但事實上兩者是用不同材料製造，即便如此仍造成民眾搶購。她指出，台灣政府迅速製作以行政院長蘇貞昌為主角、「咱只有一粒卡臣」(卡臣是閩南語發音，屁股之意)的文宣，告訴民眾無須囤積衛生紙。

另外，唐鳳表示，寬頻網路普及下，民眾比過去能夠上傳更多素材到網路上，所以他們都能是「媒體人」。因此台灣目前著重媒體與數位能力教育，例如鼓勵學童對總統辯論內容進行事實查核，如此一來民眾較不易被假訊息矇騙。

台灣 疫情 教育

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