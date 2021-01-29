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完勝亞洲四小龍 廣東GDP破1.6兆美元 台灣2.6倍

台灣去年GDP成長2.98% 30年來首度超越中國

台灣去年GDP成長2.98% 30年來首度超越中國

中央社／台北29日電
台灣去年經濟成長率概估為2.98%，由於防疫成功，疫情之下逆勢締造亮眼成績，是近30年來經濟成長率首度超越中國。圖為台北101大樓街景。（中央社）
台灣去年經濟成長率概估為2.98%，由於防疫成功，疫情之下逆勢締造亮眼成績，是近30年來經濟成長率首度超越中國。圖為台北101大樓街景。（中央社）

台灣主計總處29日公布2020年台灣經濟成長率概估為2.98%，由於防疫成功，疫情之下逆勢締造亮眼成績，不只是近30年來經濟成長率首度超越中國，更傲視所有已開發國家。

台主計總處公布去年第4季經濟成長率概估為4.94%，因出口暢旺、民間消費比預期佳，較11月預測數大增1.66個百分點；併計前3季，2020年全年經濟成長率概估為2.98%，較預測數增加0.44個百分點，也是近3年最高。

綜觀2020年全年經濟成長率表現，主計總處專門委員吳佩璇直言，台灣的確是因防疫有成，生產、製造、消費活動得以持續，才能有這樣的成長幅度；去年台灣經濟成長率概估為2.98%，是已開發國家中表現最佳。

主計總處概估結果印證外媒預測，2020年台灣經濟成長率再次超越中國的2.3%，為1991年至今、30年來首見。

至於去年第4季經濟成長率飆上近5%，為近10年最高，吳佩璇解釋，有兩大因素支撐，一是出口受惠於新興科技應用及遠距商機熱度延續，加上傳產貨品需求逐步回溫，其次，台灣人在台灣的消費持續活絡，緩衝疫情對經濟的不利影響。

吳佩璇特別指出，第4季台灣人在國外消費續呈大幅衰退，但在台灣的消費持續成長，在台股創高，加上周年慶、購物節促銷活動激勵之下，台灣人在台灣的消費成長率為4.26%，繼上季5.16%創下十年新高後，第4季續處高檔水準。

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