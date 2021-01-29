當年幫扁嫂脫身 黃芳彥西裝11顆裸鑽 北檢擬聲請沒收

2004年9月，台灣前第一夫人吳淑珍(中、坐輪椅者)與黃芳彥(左一，站立者)到雅典帕奧為中華隊加油。(本報資料照片)

前特偵組查扣新光醫院前副院長黃芳彥 西裝口袋11顆裸鑽，經鑑驗總值約為4700萬元台幣(約167萬美元 )。特偵組熄燈後，改由台北地檢署檢肅黑金專組承辦。據悉，北檢已無扁案相關案件，至於當年查扣的鑽石、珠寶存放在台灣 銀行保險箱，不排除向法院聲請單獨宣告沒收。

2008年8月13日，扁案爆發後特偵組展開洗錢案偵查行動，8月23日首度以證人身分傳訊黃芳彥，就陳水扁選舉結餘款的動支情形請求說明；黃芳彥11月3日搭機赴美不歸，特偵組於2009年3月6日寄發偵字案被告傳票，通知他3月18日出庭。

2008年12月16日，特偵組搜索黃芳彥相關處所，並未在他西裝口袋搜獲前第一夫人吳淑珍寄放的11顆裸鑽及保單，但黃芳彥2009年1月23日具狀表示在西裝口袋有裸鑽，特偵組隨即火速查扣，裸鑽部分市值4700萬元(台幣，下同)。

2009年間，特偵組五度前往寶徠就訊吳淑珍時，針對在黃芳彥辦公室西裝口袋查扣的鑽石，吳淑珍否認來源不法，強調有些是她自己購買，部分是親友給陳幸妤小孩的滿月禮、陳致中結婚賀禮。

據了解，裸鑽和珠寶都有鑑定保證書，檢方一一造冊存檔。這11顆裸鑽各是6顆2克拉、2顆3克拉、1顆4克拉、2顆5克拉，每顆從70萬元到1900萬元不等，價值連城。檢方著手釐清鑽石處理方式，目前未有定論，不排除向法院聲請單獨宣告沒收。

此外，黃芳彥因涉洗錢遭通緝滯美，檢方可透過司法互助向美官方取得黃芳彥死亡證明文件，也可由黃芳彥家屬向洛杉磯外館申請死亡證明文件，再將正本寄回台灣，向戶政事務所辦理死亡除戶，以被告死亡為由給予不起訴處分。