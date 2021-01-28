黃芳彥在駕駛座舉槍自盡 昔日學生：不敢置信

新光醫院副院長黃芳彥。(報系資料照片)

新光醫院前副院長黃芳彥 因捲入扁案，2008年遭通緝逃往美國 ，今傳出他失蹤多日後，於美國家中停車場的車內舉槍自盡。黃芳彥向來廣結善緣，學生們聽見此消息皆表示震驚，萬芳醫院院長陳大樑表示，偶與黃聯繫，黃一直都展現正向樂觀的態度，對於此消息表達深切的遺憾，永遠懷念這位恩師。

「太震驚了。」陳大樑說，自己投身麻醉科全因受到黃芳彥影響，1985年他準備剛退伍，台大醫院大科競爭激烈，想在台大出頭，投身二線科別較有機會，當時一直在眼科、放射線科以及麻醉科猶疑不定，黃得知後與他面談，看到黃芳彥沒有架子地談笑風生，讓陳大樑決定「跟著他」，黃也算是他的啟蒙老師。

陳大樑說，黃芳彥在當年的台大醫院中，是相當特別的存在，把學生當朋友，外出吃飯都是他在講笑話，當時跟在他底下的學生，從不叫他教授或是老師，都叫他「老大」。黃芳彥出生台中的仕紳家庭，家世好品味高，許多只會讀書的孩子，從沒見過什麼是葡萄酒、紅酒，很多醫師是因為他才開始品嚐葡萄酒。

1986年到1995年間是台大麻醉科最輝煌的年代，陳大樑回憶。台大在那10年間，麻醉科與外科的合作，把台灣 的醫療帶到新的境界，當時的台大院院長楊思標、台大外科主任陳楷模及洪啟仁教授，與麻醉科配合攜手執行好幾個指標性的手術。如連體嬰忠仁忠義、全台第一例心臟移植、肝臟移植、肺臟移植手術，開啟台灣能執行困難領域手術的時代。

陳大樑說，台大過去就是個大衙門，重大的手術幾乎都是大老搶第一，年輕人肯定都沒機會，但是黃芳彥總是把機會讓給年輕人，就算是黃芳彥親自執行，也從不居功，培育後進他真的是不遺餘力，特別是當年也鼓勵年輕醫師進修，幫助他們在台大獲得教職，他強調「這是一件多難的事」但他就是會替後進們積極爭取。

不過，黃離開台大，走進新光醫院後，也與他鮮少聯繫。主要是他到了新光之後，多了些政治色彩，學術交流上就開始變得比較少，只是每一年洪啟仁教授的生日宴上，固定會和「老大」碰上一次面，後續則是偶爾聯繫。

對於黃芳彥的離開，陳大樑說，先前與他聯繫時，他還是給予人相當開朗樂觀的態度，沒想到會用這樣的方式離開。

台大癌醫副院長王明鉅表示，台大麻醉科在黃芳彥的領軍之下，創下了許多歷史，他不僅是自己的老師，也是很多現在線上麻醉科大老的老師，他是一位隨和的人，在過去保守風氣的年代，幾乎都開放給年輕人去做，且對部下非常好，不過，後來他應邀協助創立新光醫院，並擔任副院長後，幾乎就再也沒有聯繫了，對於這位老師離開的消息感到非常不捨。