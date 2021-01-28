追打黃芳彥十年 邱毅：他過世 我感到失落寂寞

前新光醫院副院長黃芳彥。 (本報系資料照)

涉國務機要費洗錢案潛逃美國 的前新光醫院副院長黃芳彥 在美國身亡，長期緊盯國務機要費案的前立委邱毅表示，黃芳彥身亡，就代表扁家弊案從此無疾而終，而且這樣一個長年的對手過世，讓他感到失落寂寞。

邱毅說，黃芳彥是扁家貪腐案的關鍵人物，因為黃芳彥是扁家洗錢的管道，也是扁家把貪汙財產藏匿在海外的託管人，黃芳彥更是扁家聯繫企業界、貴婦團的重要中間人。邱毅說，當時不論是SOGO禮券、國務機要費、前第一夫人吳淑珍的珠寶藏匿，黃芳彥都有介入，是扁家貪汙案的關鍵人物。

邱毅說，如果當時特偵組能及早對黃芳彥限制出境，甚至收押，扁案就不會雷聲大雨點小。邱毅並說，黃芳彥能在特偵組發動搜索的前一刻逃亡美國，就是因為當時的法務部長施茂林跟檢察總長陳聰明，在關鍵時刻還與黃芳彥聚會，這證明黃芳彥當時能離開，與台灣司法界間的勾結，也才會讓特偵組偵辦扁案，無法取得人民信任。

邱毅並說，黃芳彥雖然在美國住豪宅，享受奢華的生活，但黃芳彥是陳水扁 海外藏錢的保管人，陳水扁卻無法取得特赦，遲遲無法用到這筆錢，雙方一定會產生摩擦，而陳水扁也有自己的系統，一定會讓黃芳彥感到焦慮。

邱毅說，黃芳彥當初如果被收押，或是能引渡回台灣，扁案不會無疾而終。因此，在黃芳彥的過世，對邱毅來說，一路追扁家弊案十年，一直將黃芳彥視為重要角色，長年的對手，現在當然會有失落跟寂寞的感覺。