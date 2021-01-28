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舉槍自殺前 黃芳彥最後身影曝光

追打黃芳彥十年 邱毅：他過世 我感到失落寂寞

記者程平/台北報導
前新光醫院副院長黃芳彥。 (本報系資料照)
前新光醫院副院長黃芳彥。 (本報系資料照)

涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥在美國身亡，長期緊盯國務機要費案的前立委邱毅表示，黃芳彥身亡，就代表扁家弊案從此無疾而終，而且這樣一個長年的對手過世，讓他感到失落寂寞。

邱毅說，黃芳彥是扁家貪腐案的關鍵人物，因為黃芳彥是扁家洗錢的管道，也是扁家把貪汙財產藏匿在海外的託管人，黃芳彥更是扁家聯繫企業界、貴婦團的重要中間人。邱毅說，當時不論是SOGO禮券、國務機要費、前第一夫人吳淑珍的珠寶藏匿，黃芳彥都有介入，是扁家貪汙案的關鍵人物。

邱毅說，如果當時特偵組能及早對黃芳彥限制出境，甚至收押，扁案就不會雷聲大雨點小。邱毅並說，黃芳彥能在特偵組發動搜索的前一刻逃亡美國，就是因為當時的法務部長施茂林跟檢察總長陳聰明，在關鍵時刻還與黃芳彥聚會，這證明黃芳彥當時能離開，與台灣司法界間的勾結，也才會讓特偵組偵辦扁案，無法取得人民信任。

邱毅並說，黃芳彥雖然在美國住豪宅，享受奢華的生活，但黃芳彥是陳水扁海外藏錢的保管人，陳水扁卻無法取得特赦，遲遲無法用到這筆錢，雙方一定會產生摩擦，而陳水扁也有自己的系統，一定會讓黃芳彥感到焦慮。

邱毅說，黃芳彥當初如果被收押，或是能引渡回台灣，扁案不會無疾而終。因此，在黃芳彥的過世，對邱毅來說，一路追扁家弊案十年，一直將黃芳彥視為重要角色，長年的對手，現在當然會有失落跟寂寞的感覺。

黃芳彥 美國 陳水扁

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