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「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎

扁案關鍵人黃芳彥 與吳淑珍交好 誓言永遠照顧扁家

記者蔡晉宇／台北報導
2004年9月，台灣前第一夫人吳淑珍（中、坐輪椅者）與黃芳彥（左一，站立者）到雅典帕奧為中華隊加油。（報系資料照片）
2004年9月，台灣前第一夫人吳淑珍（中、坐輪椅者）與黃芳彥（左一，站立者）到雅典帕奧為中華隊加油。（報系資料照片）

因涉扁案遭通緝的新光醫院前副院長黃芳彥在美去世，引發台灣政壇討論。醫界背景的黃芳彥是國內心臟麻醉手術方面權威，與前總統陳水扁家族長年友好，更曾說過「不管發生什麼事，永遠照顧扁家」，但也因為扁案遭通緝，並滯美未歸，身後仍留下許多迷團待解。

黃芳彥與扁家結緣甚早，1985年扁妻吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，當時的麻醉醫師就是黃芳彥；陳水扁台南縣長落選時，黃芳彥也一路相陪，自此建立起與編家患難感情。

2008年8月，扁卸任總統後不久，媒體問黃芳彥，是否會照顧扁家全家，黃說：「永遠啦，永遠，不管他們發生什麼事。」

但黃芳彥也因與扁家的交情惹出醜聞。2002年黃涉入SOGO經營權爭議，收受鉅額禮券轉送給吳淑珍，後來調查期間，還請當時的檢察總長陳聰明喝春酒，在當時引發軒然大波；SOGO案最終黃獲不起訴。

黃芳彥最大爭議也因扁家而起。扁家捲入弊案，扁家妻舅吳景茂供稱，黃芳彥曾幫扁珍藏匿大批珠寶及現金，檢方搜索以證人身分傳訊黃芳彥，但黃未到，之後滯美不歸，遭到通緝至2034年。黃因傳拘未到，遭改列被告並發布通緝，另由外交部註銷其台灣護照。

2011年，黃芳彥被拍到在五星級飯店與紅粉知己汪小姐喝下午茶，過著愜意生活；時任立委邱毅曾批評，特偵組對於通緝黃芳彥一事毫無作為。

2016年，民進黨總統候選人蔡英文當選後，黃芳彥認為，將會有新任的駐美代表，到時就能光明正大搭機返台，更在媒體採訪中嘲諷「特偵組嘸效啦」。當時檢方回應，黃芳彥因持有美國居留權，才導致檢方無法逮捕他返台歸案，特偵組依法辦案不分藍綠，若他自動返台，檢方將會依法將他逮捕押解特偵組偵訊，不因新舊政府交接而有影響。

黃芳彥滯美多年，不料近日驚傳死亡，也讓扁案留下相關疑點。

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