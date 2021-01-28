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「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎

美股早盤漲逾200點 初領失業救濟金人數比預期少

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

記者周志豪／台北報導
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的新光醫院前副院長黃芳彥，傳在美國身亡。國內政要因案潛逃出境已非首例，不少人與黃一樣客死異鄉，但也有人目前仍在中國等異鄉自在過活，命運各不同。

叱吒政壇數十年的立法院前院長劉松藩，卸任院長後曾任親民黨不分區立委，但2004年因涉廣三超貸背信案抽佣遭判刑4年後潛逃美國洛杉磯，後來一度到中國，2016年11月18日因心肺慢性阻塞、心律不整病逝洛杉磯。

歷任總統府國策顧問、國民黨中常委等黨政要職的前力霸集團董事長王又曾，因涉力霸掏空案，2007年2月與妻子王金世英搭機自新加坡逃往美國，一度名列台灣十大通緝經濟犯罪要犯，2016年5月27日在加州發生車禍亡故。

國民黨南霸天、高雄市前市長王玉雲，任中興銀行董事長期間涉中興銀100多億元超貸弊案，2007年4月遭判刑7年後潛逃至大陸，音訊不明；之後同遭通緝的王玉雲之子王志雄2012年遭遣返台灣，才透露王玉雲2009年已客死大陸。

曾任警官、教師的屏東縣前縣長、前立委伍澤元，仕途原一帆風順，1980年還當選中華民國十大傑出青年，但之後因涉「四汴頭弊案」與「八里汙水廠弊案」，2001年棄保潛逃至中國，2008年9月22日因糖尿病併發症病逝上海。

苗栗縣前縣長何智輝因涉新竹科學園區銅鑼基地獎勵金弊案遭判刑13年，2010年與也捲入弊案遭通緝的妻子王素筠潛逃，目前傳仍匿藏中國。

前立委羅福助2012年因涉炒股、偽造文書遭判刑後也潛逃出境，一度下落不明，其子、立委羅明才也表示不知所蹤，但傳出身背5案的羅，目前改名落腳在中國深圳任鋼鐵公司董事。

台立法院前院長劉松藩。(報系資料照片)
台立法院前院長劉松藩。(報系資料照片)

中國 美國 通緝

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