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「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎

美股早盤漲逾200點 初領失業救濟金人數比預期少

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎

記者趙容萱／台中報導
黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影
黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

台灣前總統陳水扁渉貪腐案關係人、新光醫院前副院長黃芳彥遭通緝潛逃美國13年後，驚傳陳屍加州自家車內；他的胞弟黃重彥在台中經營診所，今晚向媒體證實這項消息時說，無法確定黃芳彥死因，但他曾說：「如果FBI上門要抓我，絕對不束手就擒。」會拿槍自轟。

黃重彥說，哥哥芳彥在美國過得很好，獨居失蹤多日，今天早上侄子打電話告知哥哥在自家停車場車內找到時已死亡，從侄子告知時情緒看來，不像是槍殺的刑事案件，至於為何會發生意外？他也無法確定，家屬現在還在查。

「如果FBI上門要抓我，絕對不束手就擒。」黃芳彥胞弟黃重彥說，黃芳彥赴美後，因為被通緝，台灣政府一直透過司法互助想抓他回來，因此當時他買了一把槍，且兄弟曾研究，如果FBI上門要抓他，「他會拿槍自轟頭，絕不束手就擒。」

1992年黃芳彥到新光醫院擔任醫療副院長，陳水扁當選總統後，黃芳彥擔任總統醫療團的召集人，2002年SARS疫情黃芳彥接任國軍松山醫院總指揮，與扁家關係親密。

陳水扁卸任後，黃芳彥由於捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。

黃重彥說，今天接到黃芳彥的兒子電話，得知哥哥死訊，真的很難過，黃家五兄弟中，他排行老么，與排行第四黃芳彥只差2歲，小時候兄弟感情不錯，每年他都會到美國看哥哥，平時也有聯絡，回想到以前發生各種有趣的事、糗事，歷歷在目，「剛才哭過，眼睛紅腫」活到這把年紀，才知道暗夜嗟泣的痛。

黃重彥回憶，哥哥在美國是獨居老人，有「紅粉知已」、球友，他推斷哥哥有服用安眠藥、酒精習慣，年紀大了，量超過還不知道，他還會姪子了解細節，但因為疫情關係，他無法赴美國奔喪。

美國 陳水扁 通緝

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