扁家親信黃芳彥在加州身亡 涉國務機要費案居美12年

因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

因涉國務機要費洗錢案逃到美國 的前新光醫院副院長、前總統陳水扁 親信黃芳彥，他的胞弟黃重彥今天證實，黃芳彥日前在加州 身亡，陳屍自家車內，享壽74歲。

他的胞弟黃重彥在台中經營診所，28日晚向媒體證實這項消息。外傳黃芳彥舉槍尋短？黃重彥說，哥哥芳彥在美國過得很好，獨居失蹤多日，28日早上侄子打電話告知哥哥在自家停車場車內找到時已死亡，從侄子告知時情緒看來，不像是槍殺的刑事案件，至於為何會發生意外？他也無法確定，家屬現在還在查。

1992年黃芳彥到新光醫院擔任醫療副院長，陳水扁當選總統後，黃芳彥擔任總統醫療團的召集人，2002年SARS疫情黃芳彥接任國軍松山醫院總指揮，與扁家關係親密。

陳水扁卸任後，黃芳彥由於捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。

黃重彥說，今天接到黃芳彥的兒子電話，得知哥哥死訊，真的很難過，黃家五兄弟中，他排行老么，與排行第四黃芳彥只差2歲，小時候兄弟感情不錯，每年他都會到美國看哥哥，平時也有聯絡，回想到以前發生各種有趣的事、糗事，歷歷在目，「剛才哭過，眼睛紅腫」活到這把年紀，才知道暗夜嗟泣的痛。

黃重彥回憶，哥哥在美國是獨居老人，有「紅粉知已」、球友，他推斷哥哥有服用安眠藥、酒精習慣，年紀大了，量超過還不知道，他還會姪子了解細節，但因為疫情關係，他無法赴美國奔喪。

醫界人士憶黃芳彥18年前抗SARS有成

記者黃惠群／台北報導

因涉嫌國務機要費洗錢案，潛逃到美國的新光醫院前副院長黃芳彥，驚傳於4、5天前在美國過世。醫界人士表示，18年前SARS疫情時時，黃芳彥任新光醫療副院長，警覺心高，協助醫院「抗煞」有成。

新光醫院不願具名員工表示，黃芳彥與創院院長洪啟仁共同創立新光醫院，功不可沒。尤其2003年SRAS疫情爆發時，當時一名疑似感染SARS的曹女士從台北市立和平醫院轉送至新光醫院，黃芳彥第一時間帶領同仁採最高規格抗煞，且觀察曹女士胸部X光片，越看越不對，最後證實確診染煞。

所幸黃芳彥展現醫療專業，要求醫護等相關人員全程防護，才讓新光沒有爆發院內感染，如今新光對抗新病毒，都傳承至黃芳彥的抗SARS經驗。黃芳彥在SARS期間，更擔任松醫SARS專責醫院的總指揮，可見當時前總統陳水扁對他的信任。

一名不願具名醫界人士表示，黃芳彥當年是府院高層與醫界連繫的關鍵人物，讓府院了解醫界需求，協助醫界爭取資源，也曾經是前總統陳水扁醫療小組醫師。