扁家親信黃芳彥在加州身亡 涉國務機要費案居美12年
因涉國務機要費洗錢案逃到美國的前新光醫院副院長、前總統陳水扁親信黃芳彥，他的胞弟黃重彥今天證實，黃芳彥日前在加州身亡，陳屍自家車內，享壽74歲。
他的胞弟黃重彥在台中經營診所，28日晚向媒體證實這項消息。外傳黃芳彥舉槍尋短？黃重彥說，哥哥芳彥在美國過得很好，獨居失蹤多日，28日早上侄子打電話告知哥哥在自家停車場車內找到時已死亡，從侄子告知時情緒看來，不像是槍殺的刑事案件，至於為何會發生意外？他也無法確定，家屬現在還在查。
1992年黃芳彥到新光醫院擔任醫療副院長，陳水扁當選總統後，黃芳彥擔任總統醫療團的召集人，2002年SARS疫情黃芳彥接任國軍松山醫院總指揮，與扁家關係親密。
陳水扁卸任後，黃芳彥由於捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。
黃重彥說，今天接到黃芳彥的兒子電話，得知哥哥死訊，真的很難過，黃家五兄弟中，他排行老么，與排行第四黃芳彥只差2歲，小時候兄弟感情不錯，每年他都會到美國看哥哥，平時也有聯絡，回想到以前發生各種有趣的事、糗事，歷歷在目，「剛才哭過，眼睛紅腫」活到這把年紀，才知道暗夜嗟泣的痛。
黃重彥回憶，哥哥在美國是獨居老人，有「紅粉知已」、球友，他推斷哥哥有服用安眠藥、酒精習慣，年紀大了，量超過還不知道，他還會姪子了解細節，但因為疫情關係，他無法赴美國奔喪。
醫界人士憶黃芳彥18年前抗SARS有成
記者黃惠群／台北報導
因涉嫌國務機要費洗錢案，潛逃到美國的新光醫院前副院長黃芳彥，驚傳於4、5天前在美國過世。醫界人士表示，18年前SARS疫情時時，黃芳彥任新光醫療副院長，警覺心高，協助醫院「抗煞」有成。
新光醫院不願具名員工表示，黃芳彥與創院院長洪啟仁共同創立新光醫院，功不可沒。尤其2003年SRAS疫情爆發時，當時一名疑似感染SARS的曹女士從台北市立和平醫院轉送至新光醫院，黃芳彥第一時間帶領同仁採最高規格抗煞，且觀察曹女士胸部X光片，越看越不對，最後證實確診染煞。
所幸黃芳彥展現醫療專業，要求醫護等相關人員全程防護，才讓新光沒有爆發院內感染，如今新光對抗新病毒，都傳承至黃芳彥的抗SARS經驗。黃芳彥在SARS期間，更擔任松醫SARS專責醫院的總指揮，可見當時前總統陳水扁對他的信任。
一名不願具名醫界人士表示，黃芳彥當年是府院高層與醫界連繫的關鍵人物，讓府院了解醫界需求，協助醫界爭取資源，也曾經是前總統陳水扁醫療小組醫師。
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