網紅言論惹怒 陸禁台肉品 擋萊豬破口

博恩在「博恩夜夜秀」中討論萊豬議題。(取材自YouTube)

台灣 進口含有萊克多巴胺的美豬後，有大陸網友擔心這些產品流入大陸。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

美國萊豬開放進口，引起社會廣大討論，網紅博恩日前在脫口秀節目「博恩夜夜秀」談論該議題，開玩笑說可以把萊豬做成肉鬆，再賣給中國大陸，未料該言論引起國台辦關注，雖未點名博恩，卻批這是「島內個別網民提出的一些惡毒想法」，並表示會嚴禁台灣肉類產品輸入大陸。

昨天在國台辦例行記者會上，有媒體提問：「有大陸網友擔心，含萊克多巴胺美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場？」朱鳳蓮回覆表示，「我們注意到，導致近期有一些網友出現這樣的擔心，是因為島內個別網民提出的一些惡毒的想法」。

她說，為了保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時因為台灣地區有高致病性禽流感 等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

朱鳳蓮表示，為防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。已有海關從寄往大陸的郵包、從台灣入境大陸旅客行李中查獲一些肉及其製品、含肉食品、含肉調味品等，比如肉鬆、豬肉脯等，這些都已經按照相關的規定處理。

她還說，如果消費者發現市場上有來自台灣地區的肉類產品，可以向當地監管部門反映。也請廣大消費者通過正規管道購買進口肉類產品。

不過農委會表示，台灣多年來因口蹄疫、禽流感無法出口豬雞等生鮮肉品或加工製品到大陸，雖然2011年曾開放台灣五家業者出口特定豬雞產品，但2014年11月又因禽流感、爆發劣質油品問題喊停，等於台灣所有豬雞生鮮肉品或加工品都不能輸陸，所以國台辦這次宣示對現狀並無任何影響。

而北京 部分台商表示，這對以後他們從台灣帶來自用的食品影響很大。

一名北京台商指出，先前來大陸出差都會帶一點台製的食品，肉鬆、肉脯、豆腐乳、罐頭都有，可以調劑在陸生活的飲食。在大陸嚴查後，恐怕這些不能再攜帶，目前他擔心的是，是否以後連有肉製品調味包的泡麵（肉燥麵、牛肉麵）都不能帶。

上海一名台幹說，往年每次到大陸都會帶點台製的肉鬆或肉乾送給同事朋友，例如已有六十年的羅東雙園的招牌肉鬆，一包100元便宜又好吃，他的大陸同事都讚不絕口；有時也會帶網紅品牌快車肉乾，但這些以後都不能帶了。