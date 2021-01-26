我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦參議院高票通過 布林肯出任國務卿

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

蔡英文公布新年書單 點名星座大師唐綺陽接力

記者丘采薇／台北報導
蔡英文在臉書發起「po一本你最近買的書challenge」。圖/取自蔡英文粉專
蔡英文在臉書發起「po一本你最近買的書challenge」。圖/取自蔡英文粉專

今天是台北國際書展原訂開幕日，主辦單位因防疫需求改成線上書展。蔡英文總統在臉書發起「po一本你最近買的書challenge」，她表示，雖然連續兩年沒有實體書展可以逛，實在有點可惜，不過還是要買書、看書，一起來支持多元又自由的台灣出版業。她也點名被譽為「國師」的星座大師唐綺陽接力。

蔡英文公布她的新年購書清單，包括「海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠（衛城）」、「太平洋的多重歷史：大洋、土地與人群（原民會、文化部）」、「庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣（八旗）」、「狂飆一夢：台灣民主化與沒有歷史的人（廖建華影像工作室）」、「老屋顏與鐵窗花（馬可孛羅）」、「台灣早餐地圖（聯經）」、「風起台灣 Be Sky Taiwan（大塊）」、「大海的一天（大塊）」、「女子山海（大塊）」、「通往世界的植物：台灣高山植物的時空旅史（春山）」、「採集人的野帳（第一集，蓋亞）」、「滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌（蓋亞）」、「大井頭放電影：台南全美戲院（遠足）」、「藝術家的一日廚房：學校沒教的藝術史，用家常菜向26位藝壇大師致敬（大寫）」。

蔡英文也說，特別謝謝作家陳柔縉前陣子寄來新出版的小說「大港的女兒」。這本小說以高雄港為舞台，透過女性的視角，細細刻畫出近代台灣的百年流轉。非常推薦大家讀讀看。防疫期間，避免人潮群聚，買一本好書在家看，休閒又能充電，也是不錯的選擇。

蔡英文公布她的新年書單。（報系資料照片）
蔡英文公布她的新年書單。（報系資料照片）

台灣 防疫 小說

上一則

共軍快慢機種兵分3路 今襲擾台西南防空識別區

延伸閱讀

解放軍戰機大舉擾台 蔡英文視導嵩山雷達站

解放軍戰機大舉擾台 蔡英文視導嵩山雷達站
川普的謊言與蔡英文的雙標

川普的謊言與蔡英文的雙標
屬藍黃復興被指政黨介入罷捷 徐尚賢：民進黨沒介入？

屬藍黃復興被指政黨介入罷捷 徐尚賢：民進黨沒介入？
觀察站／蔡英文動員反罷免 反給罷捷添柴火

觀察站／蔡英文動員反罷免 反給罷捷添柴火

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明