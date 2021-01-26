蔡英文公布新年書單 點名星座大師唐綺陽接力

蔡英文在臉書發起「po一本你最近買的書challenge」。圖/取自蔡英文粉專

今天是台北國際書展原訂開幕日，主辦單位因防疫 需求改成線上書展。蔡英文總統在臉書發起「po一本你最近買的書challenge」，她表示，雖然連續兩年沒有實體書展可以逛，實在有點可惜，不過還是要買書、看書，一起來支持多元又自由的台灣 出版業。她也點名被譽為「國師」的星座大師唐綺陽接力。

蔡英文公布她的新年購書清單，包括「海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠（衛城）」、「太平洋的多重歷史：大洋、土地與人群（原民會、文化部）」、「庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣（八旗）」、「狂飆一夢：台灣民主化與沒有歷史的人（廖建華影像工作室）」、「老屋顏與鐵窗花（馬可孛羅）」、「台灣早餐地圖（聯經）」、「風起台灣 Be Sky Taiwan（大塊）」、「大海的一天（大塊）」、「女子山海（大塊）」、「通往世界的植物：台灣高山植物的時空旅史（春山）」、「採集人的野帳（第一集，蓋亞）」、「滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌（蓋亞）」、「大井頭放電影：台南全美戲院（遠足）」、「藝術家的一日廚房：學校沒教的藝術史，用家常菜向26位藝壇大師致敬（大寫）」。

蔡英文也說，特別謝謝作家陳柔縉前陣子寄來新出版的小說 「大港的女兒」。這本小說以高雄港為舞台，透過女性的視角，細細刻畫出近代台灣的百年流轉。非常推薦大家讀讀看。防疫期間，避免人潮群聚，買一本好書在家看，休閒又能充電，也是不錯的選擇。