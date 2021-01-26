經濟學人：台韓晶片產能 是21世紀的「荷莫茲海峽」

經濟學人雜誌指出，台灣與南韓控制的晶片產能，將成為21世紀的「荷莫茲海峽」。（路透）

自去年以來全球半導體的嚴重短缺，特別是車用晶片的短缺，造成許多全球汽車 製造商降低產能，促使美國 、德國和日本政府尋求台灣 的援助。在中國大陸的歐洲商會主席伍德克（Joerg Wuttke）警告說，地緣政治緊張可能導致晶片經常性短缺。經濟學人雜誌更進一步指出，由台灣和南韓控制的晶片產能，將成為21世紀的「荷莫茲海峽」（Holm Strait）。

經濟學人指出，目前全球每年生產1兆顆晶片，地球上每人平均生產128顆晶片，而愈來愈多的裝置和機器都須配備晶片。 例如，一輛電動車可能需要3,000多顆晶片。工業機器的普及也將增加對晶片的需求，更遑論是人工智慧（AI）和大數據這類新型電腦運算。

報導並指出，去年全球晶片銷售額達到4,500億美元，顯示全球對半導體的需求強勁。 因此，一旦供應鏈出現問題，經濟活動可能會停止，凸顯此問題的嚴重性。

汽車晶片短缺的原因有很多，包括汽車需求突然反彈、在疫情期間對消費電子和資料中心的需求激增、原材料價格上漲，以及美國對大陸半導體廠實施制裁的間接影響。根據AutoForecast Solutions的估計，由於汽車晶片短缺，全球已停產的汽車超過28萬輛。 IHS Markit估計最終可能會影響多達50萬輛汽車的生產。

根據美國半導體工業協會（SIA）的估計，八成的全球晶片產能集中在東亞。 因此，經濟學人指出，20世紀全球經濟的最大瓶頸是從荷莫茲海峽出口的原油，但在21世紀，可能是在台灣和南韓科學園區生產的晶片。

伍德克警告說，出口控制和政府干預等地緣政治緊張，意味著未來晶片短缺可能頻繁發生，而且供應鏈可能因為產能以外的因素而突然中斷。