我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

葛來儀：拜登政策穩健 能讓中國忍受美國挺台

中央社／紐約25日電
華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國權力專案主任葛來儀。圖為21日外交政策研究所視訊研討會截圖。（中央社）
華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國權力專案主任葛來儀。圖為21日外交政策研究所視訊研討會截圖。（中央社）

美國智庫專家葛來儀今天表示，台海緊張局勢預料持續升溫，但中國不大可能出兵全面侵略台灣；拜登上台後美方政策更穩健，讓中國忍受美國堅定支持台灣安全繁榮並非難事。

葛來儀（Bonnie Glaser）並說，台灣民間低估前美國總統川普出賣台灣的風險，台灣雖然「閃過子彈」，仍付出一定代價。中共軍機近年頻繁飛越台海中線、威脅台灣安全，國軍飛行員與地勤人員負擔加重、國防支出增加，就是一例。

哥倫比亞大學與哈佛大學「中國與世界研究項目」美東時間25日舉辦視訊研討會，邀請華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀、哥大教授黎安友（Andrew Nathan）與柯慶生（Thomas Christensen）討論拜登執政下的美中關係前景。

葛來儀表示，台灣、南海是美中兩大潛在衝突點。今年是中國共產黨成立100周年、中共第20次全國代表大會明年將登場，中共總書記習近平將展現自己堅定捍衛中國主權；美國總統拜登則想更有效與中國競爭，嚇阻中國進犯與挑戰美國利益，同時避免危機與戰爭。

葛來儀警告，台海爆發危機的風險升高，中國雖然不大可能出兵全面侵略台灣，仍存在小規模動武風險。

她從中方政策聲明研判，北京仍有信心阻止法理台獨，實現兩岸統一並非緊迫目標。但台灣未來幾年可能舉辦公投，為兩岸局勢投下變數。

葛來儀說，拜登政府官員處理對台事務經驗豐富，可能追求比川普政府更穩健的政策，「即使中國不喜歡美國對台軍售、與台灣方面開會對話，但我認為我們能回到中國忍受美國堅定支持台灣安全繁榮的境地。這可以辦到，不是那麼困難」。

曾任國務院亞太副助卿的柯慶生呼應葛來儀，反對把台灣當作對付中國的棍棒，「美國懲罰中國的方式很多，但若試圖把台灣當武器懲罰中國，而非為台灣好而支持並鞏固台灣，台灣將深受其害」。

柯慶生稱讚總統蔡英文是傑出領袖，指蔡總統知道台灣面臨的安全挑戰，與美國合作因應，且在政治上非常溫和，沒有一直拿台獨議題挑釁北京。此外，台灣認真看待中國威脅、在美國協助下持續調整對中軍事戰略，讓柯慶生樂觀看待台灣安全處境。

黎安友則擔憂美國對中國的軍事嚇阻可信度降低，如果中國或台灣未來不相信美軍有能力或意志防止共軍犯台，任何外交手段都無法控制局面。

柯慶生說，美方讓北京相信動武解決問題將付出慘痛代價、也不讓中國有動武的政治理由，台海多年來未爆發軍事衝突，證明以可信威脅與再保證構成的嚇阻十分成功，他預期拜登政府將延續如此政策處理兩岸議題。

美中關係方面，黎安友與柯慶生都預期人權將是重點議題。柯慶生說，川普政府將北京壓迫新疆維吾爾族人視為「種族滅絕」，拜登政府官員似乎接受如此標籤，美國如抵制2022年在北京舉辦的冬季奧運，將對雙邊關係產生重大影響。

台灣 中國 美國

上一則

新聞評論／陳時中輕忽誤判 小縫隙變大破洞

延伸閱讀

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意
提高目標！拜登改喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

提高目標！拜登改喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫
種族、移民到氣候變遷…拜登推新政 本周天天簽行政令

種族、移民到氣候變遷…拜登推新政 本周天天簽行政令
新聞分析／拜登「大膽」移民政策 恐讓民主黨陷政治風險

新聞分析／拜登「大膽」移民政策 恐讓民主黨陷政治風險

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29
蔡英文總統屢彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院今判原判決廢棄，發回北地方法院。資料照片。（記者許正宏／攝影）

重大瑕疵！彭文正告蔡英文論文不存在 高院發回北院

2021-01-20 03:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難