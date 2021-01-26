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美國之音：駐中記者被迫離境 台灣成報導中國窗口

中央社／台北26日電
美國之音表示，過去一年因不得其門而入中國以及港區國安法生效等因素，多家國際媒體轉進台灣，並作為觀測和報導中國的根據地。（本報資料照片）
美國之音表示，過去一年因不得其門而入中國以及港區國安法生效等因素，多家國際媒體轉進台灣，並作為觀測和報導中國的根據地。（本報資料照片）

美國之音表示，過去一年因不得其門而入中國以及港區國安法生效等因素，多家國際媒體轉進台灣，並作為觀測和報導中國的根據地；與此同時，台灣也因為科技產業、抗疫表現而成為報導重點。

美國之音（VOA）今天發自台北的報導引述外交部統計說，去年全年新增登記34名外媒記者，其中多達21人來自美國媒體，涵蓋「紐約時報」、「華盛頓郵報」、「華爾街日報」等原先派駐中國的多名記者。

報導表示，部分因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情以及美中摩擦等原因而來台的外媒雖僅計畫短期駐足台灣，但也有媒體順勢規畫長期駐點台灣的藍圖。

台灣外籍記者聯誼會（TFCC）副會長William Yang告訴美國之音，中國政府去年將多名美國記者驅逐出境後，許多記者目前都在台灣，也為台灣的外媒圈帶來一些不同面貌。

他說，外媒慢慢發現，從台灣報導中國不是不可能的現象；此外，一些外媒也開始思考，「是不是他們在這邊會有一些比較長期一點的計畫」。

另一名去年由北京遷至台北的美媒記者說，「（美國記者被驅逐出境）這很顯然是美中雙邊的議題，而不再是新聞機構自身可以解決的」，目前尚未看到任何中國政府想鬆綁規定、讓美國記者回到中國的跡象。

報導指出，引發國際媒體記者轉進台灣的除了去年3月北京驅逐美國記者事件，也包括同年6月「港區國安法」生效上路以及北京加大對香港事務的干預，「紐約時報」就因此被迫宣布將香港數位新聞業務遷至韓國首爾。

上述不具名的美國記者說，「香港作為觀測中國的前哨站已經不再可行，台灣有潛力扮演這樣的角色」。

他透露，報社去年已在台灣成立分社，不只從台灣報導中國，也會報導台灣，「台灣的地位越發重要，這反映在台灣對抗2019冠狀病毒疾並疫情（COVID-19）的表現上，還反映了美中科技戰雙邊脫鉤（decoupling）情勢下，台灣科技產業的關鍵性」。

這名記者也表示，在台灣做新聞的自由度雖高，但從台灣報導中國有需要克服的挑戰，包括透過電話採訪較難取得受訪者信任，同時也較難刻畫中國民眾的真實面貌。

他說，北京若願意開放並反轉驅趕外媒記者的政策，「我們肯定會把一些在台灣的記者派回中國」，「但也會留一些記者在台灣，台灣確實以它自己的方式變得更為重要了」。

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