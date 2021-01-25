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憂群聚再擴大 桃園估監控1.3萬人

台灣新聞組／綜合26日電
指揮中心25日公布案889、案890兩夫妻的活動史，幾乎都在桃園八德區，市政府則派人至大湳市場消毒。（記者季相儒／攝影）
指揮中心25日公布案889、案890兩夫妻的活動史，幾乎都在桃園八德區，市政府則派人至大湳市場消毒。（記者季相儒／攝影）

台灣衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚事件累計15人確診，因案889綠區病患及妻子案890感染源不明，指揮中心前日擴大回溯居家隔離對象，昨日撥打578通關懷電話，仍有30人失聯，已請警政系統協尋；指揮中心預估居家隔離人數近5000人，昨晚已達2991人，指揮官陳時中說，「人數一定會持續增加。」

桃園市衛生局與警方前天連夜進行「尋人任務」，聯繫到526人，因接近過年返鄉人潮，桃園市長鄭文燦估計未來監控人數恐破1萬3000人，桃園防疫全面升級。桃園市的評估是列管居家檢疫已達8000人，再加新增5000人隔離的規模，光桃園市勢必超過1萬3000人，台北市也要破9000人。

北部各縣市都繃緊神經從嚴防疫，甚至建議考慮限制入境人數，台北市長柯文哲說，北市現在居家檢疫與隔離人數約9600多人，加上過年海外回台人數，「若破萬壓力會很大」，盼中央與地方商量每天放進國內的人數。不過陳時中說，目前邊境措施沒有加強必要。

許多企業也強化防疫，啟動異地辦公。台灣科技大廠再次提升防疫規格，鴻海集團啟動四大措施，跨區上下班的員工，調整為在地廠區上班；晶圓代工龍頭台積電禁止曾在桃醫就醫、探訪等人士入廠；仁寶、英業達、日月光、宏達電、友達、群創等在桃園設有據點的廠商也都提升防疫強度。

●陳時中：觀察期往後延

昨天雖然沒有新增確診案例，但仍查不到案889等兩病例感染源，原先預期桃醫群聚事件至2月4日就可明朗，但近期疫情擴大，陳時中坦言，「現在有新的變化，要看這兩天居家隔離實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷」，觀察期勢必往後延。

在院內篩檢部分，案889屬低風險綠區，未直接接觸確診者，外界懷疑為環境汙染，對此，陳時中說，「環境已消毒多次，驗不到病毒」，該院整個大外科體系全部醫護人員和工作人員均須接受採檢，已採195人，PCR都是陰性。

陳時中 防疫 台灣

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