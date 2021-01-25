台灣資深廣播人白銀病逝 享壽90歲

白銀。（本報資料照片）

台灣 資深廣播人白銀今傳出病逝，享壽90歲，好友、已故名主播傅達仁妻子鄭貽證實死訊，據台灣媒體報導，白銀先前身體就有點狀況，急診檢查後發現有腹部動脈瘤，手術後病情一直未見好轉，住在加護病房，於25日凌晨1時4分過世。

媒體報導指，鄭貽透露，白銀是虔誠的伊斯蘭教徒，按照宗教規範，必須在三天內處理好後事，鄭貽感嘆白銀是國寶級廣播人，可惜未能受到大家重視，而白銀的告別式將在本周三於大安森林公園對面的清真寺舉行，而白銀的兒子也已經自美國 返台，預計白銀之後將在伊斯蘭教公墓長眠。

白銀西元1949年間抵台，在中國廣播公司（中廣）服務超過40年，曾主持「白銀阿姨說故事」、「快樂兒童」等節目，也曾經以「快樂兒童」獲頒第3屆金鐘獎編導獎，她也於1994年獲頒金鐘獎特別獎。

白銀也是白色恐怖受難者，她1950年擔任屏東國防部女青年大隊上尉音樂教官，9月因一封自中國帶到台灣的家書被指稱「通匪」，遭羈押180多天，直到2003年4月才獲冤獄賠償新台幣70多萬元。

鄭貽表示，白銀可說是中廣第一代廣播人，不少廣播人都接受她的訓練。鄭貽表示，約兩個星期前才和白銀見過面，沒想到對方走得這麼突然，「她犧牲奉獻一輩子，很辛苦，走了是種解脫，希望她在另一個世界活得快樂。」