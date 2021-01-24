日媒：中國船集結馬祖列島盜採海砂 施壓台灣

圖為2020年10月中國大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石被發現，已被全數填回海裡。(圖:民眾提供)

日本 「讀賣新聞」報導，大批中國 籍船隻去年10至12月之間靠近馬祖列島周邊盜取海砂，此舉被視為對拒絕統一的台灣 加強施壓的一種做法。

根據這項報導，中華民國國防部研究機關多位知情人士表示，2020年10月下旬約有200艘中華人民共和國籍的抽砂船、搬運船出現在南竿島外海，船隻布滿海面，同時可見到漁船穿梭。這些船隻用幫浦將海底的砂石汲取，台灣媒體報導，島嶼的海灘砂石漸漸消失。

馬祖距離中國大陸約10公里，海砂可能是被中國福建省用於建設機場。

國防安全研究院助理研究員李俊毅受訪時表示，去年11月初也有約50艘中國籍船隻集結於南竿附近。讀賣新聞取得12月上旬拍攝的照片，可看到南竿島外海有將近20艘中國籍船隻集結，此景似乎已成常態。

報導說，盜採海砂有破壞環境之虞，中國沿海地帶嚴禁盜採海砂，但中方似乎允許中國籍船隻集結於馬祖一帶採海砂。

本月才卸下海巡署署長職位的莊慶達接受讀賣新聞採訪時表示：「如果中國當局下令禁止盜採海砂，大半的問題就能解決。」

海巡署在馬祖海域驅逐中國籍抽砂船，2018年0艘、2019年91艘，但2020年1至11月暴增為536艘。在中華民國其他的離島，像是金門島周邊海域、澎湖群島近海等，中國籍船隻做出挑釁行動的情況明顯。

報導說，中國人民解放軍軍機飛到台灣的防空識別區三番兩次做出挑釁的行為；在海域，也逐漸加強對台灣施壓的力道。

根據報導，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域2016年8月、2018年8月約有100至200艘中國漁船大舉逼近，部分中國漁船進入日本「領海」外側的鄰接海域。在南海，2014年5月，中國在開始挖掘石油的西沙群島附近，包括4艘軍艦在內共有約130艘中國船隻集結。

讀賣引述國防安全研究院國防戰略資源所所長蘇紫雲表示，中國的抽砂船或漁船在台灣周邊海域做出挑釁行動是要挑起灰色地帶事態，企圖改變現狀。中國對台灣施壓成常態化，也具有麻痺台灣民眾戒心的目的。