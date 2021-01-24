我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能等了」拜登政府拋1.9兆紓困案 促國會通過

失蹤華婦找到了...陳屍優勝美地瀑布上游

日媒：中國船集結馬祖列島盜採海砂 施壓台灣

中央社／東京25日電
圖為2020年10月中國大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石被發現，已被全數填回海裡。(圖:民眾提供)
圖為2020年10月中國大陸抽砂船趁夜越界到馬祖海域盜採砂石被發現，已被全數填回海裡。(圖:民眾提供)

日本「讀賣新聞」報導，大批中國籍船隻去年10至12月之間靠近馬祖列島周邊盜取海砂，此舉被視為對拒絕統一的台灣加強施壓的一種做法。

根據這項報導，中華民國國防部研究機關多位知情人士表示，2020年10月下旬約有200艘中華人民共和國籍的抽砂船、搬運船出現在南竿島外海，船隻布滿海面，同時可見到漁船穿梭。這些船隻用幫浦將海底的砂石汲取，台灣媒體報導，島嶼的海灘砂石漸漸消失。

馬祖距離中國大陸約10公里，海砂可能是被中國福建省用於建設機場。

國防安全研究院助理研究員李俊毅受訪時表示，去年11月初也有約50艘中國籍船隻集結於南竿附近。讀賣新聞取得12月上旬拍攝的照片，可看到南竿島外海有將近20艘中國籍船隻集結，此景似乎已成常態。

報導說，盜採海砂有破壞環境之虞，中國沿海地帶嚴禁盜採海砂，但中方似乎允許中國籍船隻集結於馬祖一帶採海砂。

本月才卸下海巡署署長職位的莊慶達接受讀賣新聞採訪時表示：「如果中國當局下令禁止盜採海砂，大半的問題就能解決。」

海巡署在馬祖海域驅逐中國籍抽砂船，2018年0艘、2019年91艘，但2020年1至11月暴增為536艘。在中華民國其他的離島，像是金門島周邊海域、澎湖群島近海等，中國籍船隻做出挑釁行動的情況明顯。

報導說，中國人民解放軍軍機飛到台灣的防空識別區三番兩次做出挑釁的行為；在海域，也逐漸加強對台灣施壓的力道。

根據報導，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域2016年8月、2018年8月約有100至200艘中國漁船大舉逼近，部分中國漁船進入日本「領海」外側的鄰接海域。在南海，2014年5月，中國在開始挖掘石油的西沙群島附近，包括4艘軍艦在內共有約130艘中國船隻集結。

讀賣引述國防安全研究院國防戰略資源所所長蘇紫雲表示，中國的抽砂船或漁船在台灣周邊海域做出挑釁行動是要挑起灰色地帶事態，企圖改變現狀。中國對台灣施壓成常態化，也具有麻痺台灣民眾戒心的目的。

中國 台灣 日本

上一則

車用晶片吃緊 除了德國 日經：美、日也向台灣求救

延伸閱讀

柯文哲透露想選2024總統 但要看支持率是否超過20％

柯文哲透露想選2024總統 但要看支持率是否超過20％
現金買房、自組公司 鈴木保奈美離婚倒數？

現金買房、自組公司 鈴木保奈美離婚倒數？
東奧有「機密B計畫」！日媒：延期到2024年

東奧有「機密B計畫」！日媒：延期到2024年

日媒：台積電將在日設研發中心

日媒：台積電將在日設研發中心

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29
蔡英文總統屢彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院今判原判決廢棄，發回北地方法院。資料照片。（記者許正宏／攝影）

重大瑕疵！彭文正告蔡英文論文不存在 高院發回北院

2021-01-20 03:10
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復