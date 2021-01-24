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隔離擴大到5千人 蔡英文：請全民共同配合度過疫情挑戰

記者丘采薇／台北報導
台灣疫情升溫，共有約5000人必須隔離。蔡英文總統在臉書請全體國民共同配合，度過疫情的挑戰。(擷自蔡英文臉書)
台灣疫情升溫，共有約5000人必須隔離。蔡英文總統在臉書請全體國民共同配合，度過疫情的挑戰。(擷自蔡英文臉書)

台灣疫情升溫，指揮中心24日宣布部桃醫院全院列為紅區，共有約5000人必須隔離。蔡英文總統當晚在臉書表示，全面提升防疫作為，請全體國民共同配合，度過疫情的挑戰。

蔡英文說，今晚中央流行疫情指揮中心已經宣布，因應最新疫情狀況，提升防疫措施，回溯擴大衛福部桃園醫院居家隔離對象的範圍。她要請醫院相關接觸者，即刻起不要外出，在家等候通知。衛生福利部將安排專人及警政、民政等單位協助聯繫，或可撥打1922專線，取得相關協助資訊。

蔡英文說，1月6日至19日部桃的出院病患和其同住者、陪病者和其同住者及案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。以上的接觸者，如果已經完成14天居家隔離，將安排採檢，並進行7天自主健康管理。尚未完成14天居家隔離者，則將持續完成居家隔離後，再安排採檢。為了使醫療院所提高警覺，將會在健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

蔡英文說，這次所有的接觸對象將近5000人，規模比較大，難免帶來不便，但還是要拜託大家，檢查一下自己的接觸史，主動配合防疫措施；此時此刻，需要台灣人民共同團結，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，「我有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。」

疫情 防疫 蔡英文

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