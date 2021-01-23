對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

中國 解放軍8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機今天侵犯台灣 西南防空識別區（ADIZ），專家學者指出，派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味；不過，北京此舉等於向外界證明中國威脅論，十分不智。

台灣空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

台國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲說，中國此舉表面上是軍事操演，但政治意義才是最重要的，也就是「三分軍事、七分政治」，最重要意涵就是對美國 示警。

在軍事方面，蘇紫雲解釋，異於2020下半年，中國在台灣西南海空域的主要活動，都以運8等慢速機為主，今天共出動12架次轟6K與殲16等快速機，中國等於是向美方示警，作戰意味濃厚。

蘇紫雲提及另一個軍事意涵說，美國航空母艦群近日疑似在菲律賓海或南海一帶活動，且美軍航艦專用的C2灰狗式運輸機也現蹤巴士海峽，間接代表航艦就在附近，中國今天的任務屬於「政軍複合」行動。

蘇紫雲說，美國總統拜登甫上任，在國防外交與國土安全等5位候任人選，都表達了對中國的強硬立場，此可能讓北京更想藉此展現肌肉、作為應對；但中國此舉是不智的選擇、戰略錯誤，北京的作法等於向外界證明了中國威脅論。

全球防衛雜誌主編陳國銘則說，今天侵台防空識別區的轟6戰機架次是歷年之最，而殲16主要是擔任轟6伴護機，且可搭載反艦飛彈，具有一定的戰力，加上搭配運8反潛機，出動這類結合戰機、轟炸機、電子資源機的龐大戰隊，就是一種攻勢戰略。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌表示，共軍類似任務持續一段時間，但像今天這樣大規模的任務，一般是保留在重要場合時展現；研判可能是拜登就職，駐美代表蕭美琴受邀參加就職典禮，中國藉此機會向美國表達不滿，傳遞政治訊號。

舒孝煌也說，去年一整年，美軍在亞太地區的任務頻次與強度都很高，拜登甫上任，中國可能還在觀察美國的亞太地區戰略動向；中共今天此舉有點示威意味，但是否會遭致反效果、還有待觀察。

舒孝煌指出，中共的作法也可能造成周邊國家警覺，儘管西南空域離台海中線比較遠一些，沒有像中線那麼敏感，但除政治上示威，還包括可能反制美方在巴士海峽執行任務等多重作用。