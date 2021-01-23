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美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

台灣部桃群聚增1人 隔離967人史上最多

記者陳婕翎、陳碧珠／台北報導
部桃群聚擴大，案881因治療牙痛到林口長庚，加上林口長庚陸續收治部桃轉院病患，全院人員加強防疫，緊急備戰。 記者林俊良／攝影
部桃群聚擴大，案881因治療牙痛到林口長庚，加上林口長庚陸續收治部桃轉院病患，全院人員加強防疫，緊急備戰。 記者林俊良／攝影

台灣部立桃園醫院新冠院內群聚升溫，中央流行疫情指揮中心昨天公布，新增一名本土個案（案885），為22日確診首例住院患者（案881）同住的三女兒；該群聚已確診13人，指揮中心擴建「防火牆」圍堵疫情，隔離者達967人，創國內新冠防疫以來最大規模隔離。

案881 同住三女兒再確診

指揮中心指揮官陳時中近日指出，隔離才能確保安全，22日啟動部桃專案，追回1月6日至19日從高風險紅區出院304人隔離、醫院接觸者403人、社區接觸者260人，建立防火牆阻絕社區擴散，「牆內有病例不必擔憂，牆外現不明感染源個案才要緊張」。

昨確診的案885為本國籍50多歲女性，為案881同住三女兒及住院主要照顧者之一，先前已列為案852感疫護理師接觸者，如今確診並已進入社區，但陳時中認為，她被匡列為居家隔離者，屬於「牆內」對社區風險小，至於案885在何處染疫，陳時中坦言，院內或家戶感染都有機會，但較傾向院內感染。

案885的Ct值為27，指揮中心發言人莊人祥表示，其在1月11日至14日間，曾協助案852染疫護理師照護案881，但因後續居家隔離期間，為照顧長期臥床案881而同房，考量案885無症狀，難斷定發病日，院內感染或家戶感染都有可能。

外出買飯 被指防火牆小縫隙

被陳時中視為「防火牆小縫隙」的案882，是案881同住大女兒，未匡列為居家隔離者，仍然可以外出購買三餐，指揮中心公布其社區足跡，1月19及20日傍晚，曾赴桃園仲平黃昏市場，陳時中提醒，「不要過度恐慌，但要警惕」，有相同市場活動史者應自主健康管理到2月3日。

三採陰性 二女兒變觀察指標

案881老翁一家四口已有三人確診，曾與爸爸及妹妹同房隔離約七天的二女兒是否可能染疫，備受關注。莊人祥表示，二女兒已採檢三次陰性，仍會繼續觀察。當初案885也曾於1月11日及17日採檢，結果皆為陰性且無症狀，後來才確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，部桃群聚事件13名確診者，雖案881較嚴重，有肺炎情況，但仍無需住進加護病房。其他個案都屬輕症患者，狀況穩定，隔離治療中。

另外，昨天也新增兩例境外移入新冠肺炎確定病例，案883為英國籍十多歲男性，去年曾於當地確診，並自我隔離，今年1月20日來台，接受「英國專案」採檢確診；案884為美國籍20多歲女學生，來台語言文化交流，居家檢疫期滿後，1月20日自費採檢，昨天確診。目前台灣累計新冠確診病例884人。

部桃群聚感染事件最新案例關聯圖 製表／陳婕翎、陳雨鑫、陳碧珠
部桃群聚感染事件最新案例關聯圖 製表／陳婕翎、陳雨鑫、陳碧珠
案882曾到桃園區仲平黃昏市場購買晚餐，足跡昨天公布後，黃昏市場仍照常營業，雖然...
案882曾到桃園區仲平黃昏市場購買晚餐，足跡昨天公布後，黃昏市場仍照常營業，雖然已經加強防疫，但市場內用餐區客人稀稀落落。記者林俊良／攝影

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